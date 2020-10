Napoli, infortunio Mertens: tegola per Gattuso, era in campo con un grave problema

Napoli, clamoroso Mertens: un infortunio grave alla spalla e in campo per 75 minuti!

Sono giunte voci nuove in merito all’infortunio di Dries Mertens, centravanti del Napoli che nella giornata di sabato, ha subito un grave scontro di gioco con il difensore dell’Atalanta, Romero. Ha sentito subito il dolore, tant’è che il gioco si è fermato per lunghi minuti, dopo una spallata subita dal difensore ex Juventus, che ha compromesso le condizioni della sua spalla. Il pronto intervento dello staff medico ha permesso a Dries Mertens di rimettersi dopo la pesante botta, potendo così dare manforte a quella che sarebbe poi stata una delle migliori prestazioni di sempre, da quando la squadra è allenata da Gennaro Gattuso. Però è clamoroso il retroscena proprio legato alle sue condizioni fisiche, in Napoli-Atalanta: Mertnes ha giocato con il dolore dell’infortunio.

Napoli, infortunio Mertens: lussazione della spalla, era rimasto in campo senza problemi

Clamoroso ma vero. Sono i colleghi del Corriere dello Sport a rivelare le condizioni in cui ha giocato Dries Mertens in Napoli-Atalanta. Nel corso del match, il brutto scontro con Romero, lo aveva costretto a fermarsi per poi rientrare in campo. Ma lo ha fatto e ha giocato poi per ben 75 minuti di gioco, con la spalla lussata. Ha stretto i denti “Ciro” Mertens, che ha dato il suo contributo all’incredibile vittoria del club azzurro contro gli orobici dell’Atalanta. Un infortunio però che gli costa caro, perché dovrà saltare il match contro l’Az, nell’impegno che vedrà protagonista la squadra azzurra, nell’esordio europeo stagionale che sarà al San Paolo contro gli olandesi.