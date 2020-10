Calciomercato Inter, addio Lautaro: futuro in Premier League

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez può andar via nel 2021: il Barcellona resta convinto, ma non ci sono più solo i catalani

E’ al centro delle voci di calciomercato legate all’Inter e parliamo del sempreverde Lautaro Martinez. Non ha segnato nel derby, non è riuscito a dar manforte al suo club, in quella che è stata la disfatta di Inter-Milan, con la sfida vinta dai “cugini” rossoneri.

Sul toro argentino c’è il forte interesse del Barcellona, che non svanisce affatto. La rivoluzione del club blaugrana potrebbe partire a suon di colpi, dopo l’addio di Lionel Messi. Vuole continuare a vincere la squadra catalana e per farlo potrebbe appunto partire l’assalto per Lautaro Martinez. Ma occhio, perché c’è anche Lukaku tra le idee di Bartomeu, per il futuro attacco che sarà quello del Camp Nou.

Mercato Inter, Lautaro in Premier League? Il Manchester United piomba su di lui

Stando a quelli che sono i rumors, il Barcellona non è più l’unica squadra intenzionata a far follie per il centravanti dell’Inter. Sono i colleghi di Don Balon a rivelare le notizie legate al futuro di Lautaro Martinez. Il toro argentino, nella finestra di calciomercato della prossima estate, potrebbe dire addio all’Inter. E, tra le pretendenti, si aggiunge ora il Manchester United. Il club dei Red Devils potrebbe piombare proprio sul talento numero 10 dell’Inter, cercando di convincere i nerazzurri a cederlo.

Manchester United, Cavani non basta: colpo da cifre monstre per convincere Lautaro Martinez e la stessa Inter

Non basta Edinson Cavani perché la sua età avanzata, metterà il club di Solskjaer nelle condizioni di andare a prelevare un altro calciatore in avanti. E il colpo potrebbe essere legato proprio al talento argentino che, a fine stagione, potrebbe salutare l’Inter. I colleghi iberici rivelano, infatti, che il Manchester United avrebbe intenzione di stanziare un vero e proprio tesoretto per finanziare il colpo Lautaro Martinez. L’Inter, nel frattempo, cercherà di blindare il proprio gioiello con un rinnovo che però, al momento, resta in una situazione di stand-by.