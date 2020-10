Juventus, infortunio Dybala: le condizioni

Paulo Dybala non sta ancora bene. L’attaccante argentino non dovrebbe nemmeno essere convocato per la gara contro il Crotone.

Notizie Juventus: le condizioni di Dybala in vista del Crotone

La Juventus dovrebbe far a meno di Paulo Dybala per la gara di domani contro il Crotone. Come riportato da Tuttosport, infatti, l’argentino non dovrebbe scendere in campo in campionato.

La Joya, ancora fermo a zero minuti tra Juventus e Nazionale, vorrebbe tornare in campo.

Dopo aver smaltito l’infortunio alla coscia e la dolorosa ricaduta subita in Champions League contro il Lione (7 agosto) ora a fermare l’argentino è altro.

Il calciatore non sembra aver superato del tutto i postumi della gastroenterite patita in Argentina. Il numero 10 juventino è tornato a Torino mercoledì dopo la convocazione con la sua Nazionale ma senza scendere in campo per il virus intestinale.

Notizie Juventus: niente Crotone

La Juventus oggi dovrà decidere se portare Dybala a Crotone ma, come è normale che sia, il calciatore resta in forte dubbio per la trasferta in Calabria di domani. La decisione verrà presa oggi prima della partenza ma nella giornata di ieri è filtrato un certo pessimismo negli ambienti bianconeri. Visto il periodo Pirlo potrebbe decidere di nojn rischiare ed evitare a Paulo un nuovo viaggio per cercare di recuperarlo al meglio per la gara di Kiev in casa della Dynamo, dove mancherà anche Ronaldo.

Ultime Juventus, c’è Chiesa in campo

Come consolazione la Juventus potrà contare su Federico Chiesa. Senza Dybala e Ronaldo, la Juve dovrebbe puntare subito su Federico Chiesa che ieri ha svolto il suo primo allenamento in bianconero. L’ex Fiorentina, ingaggiato dalla Juventus l’ultimo giorno di mercato (5 ottobre), non aveva ancora messo piede a Torino.

La Juve, quindi, utilizzerà anche Kulusevski e Bernardeschi, di nuovo disponibile. Ora la certezza per Crotone è rappresentata da Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, già protagonista dell’esordio bis contro la Roma, durante la sosta si è allenato alla Continassa. Per il numero nove bianconero è stata una pausa molto importante per capire cosa Pirlo gli chiede. In Calabria toccherà a lui reggere il peso dell’attacco. Occasione importante per segnare il primo gol a Torino del suo secondo mandato.