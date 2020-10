Sassuolo, tegola Coronavirus: un calciatore è risultato positivo

Sassuolo, emergenza Coronavirus: Jeremy Toljan è risultato positivo al test

L’emergenza legata al Covis-19 non sembra fermarsi e oggi tocca al Sassuolo, purtroppo, comunicare la positività al Coronavirus di Jeremy Toljan. Tegola per Roberto De Zerbi, con un nuovo positivo dopo l’altro Jeremy, l’ivoriano Boga, che aveva pienamente recuperato e sarà schierato senza troppi dubbi nel derby che si disputerà ad orario di pranzo, nella giornata di domenica. Il calciatore è in isolamento ed è asintomatico, come comunicato dallo stesso club neroverde.

Sassuolo, il comunicato dopo la positività al Coronavirus di Toljan: la nota ufficiale dei neroverdi

Si aggiunge all’incredibile lista di positivi al Coronavirus in Serie A. Sono diversi ormai e arrivano da ogni squadra, con un allarme che sembra non rientrare. Anche il Sassuolo ritorna tra le squadre con un positivo in rosa, dopo aver debellato il virus di Jeremy Boga non molto tempo fa. Quello che segue, è il comunicato ufficiale proprio del club emiliano, che annuncia le condizioni di Toljan, dopo la positività al Coronavirus: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati (doppio tampone) è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Jeremy Toljan. La Società ha prontamente posto il calciatore, totalmente asintomatico, in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra, gruppo risultato negativo al doppio tampone in tutti gli altri componenti. La Società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza”.

Un altro positivo con Toljan del Sassuolo: cosa succede ora alla Serie A?

Ieri è stata una giornata importante, con la sentenza arrivata per quel che riguarda Juventus-Napoli, per il 3-0 a tavolino con tanto di punto di penalizzazione. Un segnale per il movimento del calcio italiano, con il pugno duro da parte del Giudice Sportivo, che non ha voluto ascoltare le ragioni del Napoli, che non è partito in trasferta nella serata di domenica sera, proprio per la sfida contro la Juve. Ed è per questo che, nonostante i positivi e tra questi anche Toljan del Sassuolo, la sensazione è che il calcio vada avanti per la propria strada.