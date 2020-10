Calciomercato Inter: Lautaro può partire, Barcellona ottimista

Il mercato di Serie A non si ferma mai, soprattutto in questo periodo, dove la maggior parte delle big sta pensando già ai prossimi investimenti in vista di gennaio. L’Inter è senza dubbio uno dei club più attivi in questo senso, ma la dirigenza nerazzurra dovrà gestire al meglio anche la situazione relativa alle cessioni. Qualche gioiello potrebbe partire, le pretendenti si stanno facendo avanti.

Ultime Inter: Lautaro sempre nel mirino del Barcellona, Messi spinge

L’Inter pensa a Lautaro Martinez, e pensa soprattutto a come blindarlo in vista di eventuali assalti delle pretendenti. Ad essere sempre alla finestra è ovviamente il Barcellona, intenzionato a tornare alla carica il più presto possibile. Il club blaugrana conosce bene le difficoltà dell’operazione, ed è per questo che sta procedendo con cautela, anche in attesa del momento giusto per affondare il colpo. Intanto dalle parti della Catalogna filtra un certo ottimismo, il motivo? Il pressing costante di Leo Messi. Lautaro sta facendo benissimo in Nazionale, e pare proprio che la Pulce lo stia spingendo per trasferirsi con lui al Barcellona. Ovviamente si tratta di un fattore molto importante, e che difficilmente passerà inosservato per il Toro. Non è da tutti ricevere così tanto interesse dal 10 blaugrana. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

News Inter: serve il rinnovo per Lautaro

Il futuro di Lautaro è ovviamente legato al Barcellona, e non potrebbe essere altrimenti visto il grande interesse della squadra spagnola. L’Inter dal canto suo dovrà assolutamente cercare di blindare il suo gioiello, possibilmente con un rinnovo con tanto di adeguamento dello stipendio. Si parla di circa 5 milioni di euro all’anno, rispetto ai 3 che percepisce adesso. Potrebbe essere il primo passo per la permanenza.

Mercato Inter: ecco il sostituto di Lautaro

L'Inter deve guardare avanti, e deve pensare all'eventuale sostituto in caso di addio di Lautaro. Il Toro non è escluso affatto che parta, ed è per questo che i nerazzurri starebbero già programmando un colpo in attacco. In questi ultimi giorni si è parlato di tanti attaccanti, ma pare che la pista più suggestiva sia quella che porta ad un altro argentino.