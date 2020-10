La nuova Juventus di Andrea Pirlo è stato costruito per migliorare il centrocampo, punto nevralgico per avere sempre il pallino del gioco tra le mani: ma il calciomercato potrebbe portare importanti novità in tal senso.

Calciomercato Juventus, Rabiot dice addio?

La scorsa stagione uno dei migliori colpi di calciomercato della Juventus è stato Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è arrivato in bianconero a parametro zero ma non ha rispettato le aspettative che i tifosi e la società bianconera avevano circa il suo talento. Solo nella parte finale della scorsa stagione ha mostrato le sue qualità ma ciò potrebbe non essere bastato alla Juventus che sta cercando un acquirente per liberarsi del suo alto ingaggio e puntare su calciatori diversi. La sessione invernale di mercato potrebbe essere quella decisiva per l’addio di Adrien Rabiot alla Juventus.

Juventus, Ronaldo rompe la quarantena e torna in Italia: le ultime

Calciomercato Juventus, l’Everton vuole Rabiot

L’Everton di CarloAncelotti vuole tornare all’ssalto del 25enne centrocampista francese a gennaio. Secondo ‘todofichajes.com, la Juventus non opporrebbe resistenza alla cessione di Rabiot a metà stagione se i Toffees offriranno una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro. Il calciatore ha firmato un contratto da 7 milioni a stagione fino al 30 giugno 2023 e per la Juventus sarebbe una plusvalenza di enorme valore. I bianconeri, intanto, continuano a puntare sul francese, sceso in campo in entrambe le due gare di Serie A disputate sinora.

Calciomercato Juventus, colpo Sergio Ramos: le ultime

Juve, Rabiot torna in Nazionale

Intanto Adrien Rabiot è tornato in Nazionale dopo tanto tempo fuori dalle scelte di Didier Deschamps. Dopo la nuova avventura alla Juventus è tornato ad essere importante anche per Les Blues ed è destinato a partire anche per i prossimi europei se continuerà a mostrare continuità in bianconero. La possibile cessione all’Everton, inoltre, sarebbe un ulteriore passo in avanti verso la Nazionale perché con Ancelotti sarebbe fondamentale.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Inter, Leonardo irrompe sul pallino di Marotta

Milan, le condizioni di Rebic in vista del derby