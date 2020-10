Hianluca Lapadula, attaccante del Benevento, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport.

Intervista a Lapadula sul Benevento

“Sono arrivato qui in un buon momento fisico, non ho alcun problema e questo mi dà sicurezza e serenità. Poi ho tanta voglia di recuperare il tempo perso ed è un percorso iniziato l’anno scorso a Lecce, dove ho ritrovato me stesso. Ho grande stima e ringrazio il presidente Sticchi Damiani e tutta Lecce per l’affetto che mi hanno dato e che ho ritrovato qui a Benevento fin da quando sono arrivato”.

Intervista a Lapadula su Inzaghi

“Avere Inzaghi che mi da consigli è un vantaggio. Da quando sono arrivato ha toccato in me corde molto importanti. Non me la sento di dire quali, però sin dal primo discorso ha alimentato in me un fuoco.

Dzeko? Mi piace tantissimo, è un grande attaccante a livello europeo. La qualità che mi piace molto di Dzeko è che riesce a pulire ogni palla, che sia alta, sporca o forte. È alto, ha struttura ma anche grande qualità. Nel nostro cammino ora c’è solo la Roma, senza andare oltre, e può essere un confronto nel quale possiamo sentirci ancora più pronti e che può darci grande fiducia, non solo per il risultato ma anche per l’atteggiamento. Possiamo tornare da Roma con l’autostima ancora più alta, poi è chiaro che noi dobbiamo salvarci e non pensiamo ad altro”.

Intervista a Lapadula sulla Nazionale