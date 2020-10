Calciomercato Inter, si complica il rinnovo di Lautaro

Grandi movimenti in casa Inter, soprattutto sul fronte rinnovi e cessioni. I nerazzurri stanno tirando le somme dopo la chiusura della sessione estiva, e adesso pensano a come blindare i gioielli e lasciar partire gli esuberi. Attenzione soprattutto alla questione Lautaro Martinez, centrale nel progetto di Conte, ma ora più che mai lontano dal rinnovo di contratto.

Ultime Inter: respinta l’offerta per il rinnovo di Lautaro

L’Inter vuole assolutamente blindare i suoi giocatori migliori, e tra questi c’è ovviamente Lautaro Martinez. L’argentino ha disputato due ottime annate in maglia nerazzurra, e adesso è diventato praticamente imprescindibile per Conte e compagni. E’ chiaro di come serva un rinnovo di contratto, ma è altrettanto vero che l’affare pare essersi complicato parecchio nelle ultime ore. Il motivo? Stando a quanto riportato da Todofichajes, pare che l’agente del Toro abbia rifiutato la proposta dei nerazzurri per il rinnovo. Il club meneghino avrebbe infatti messo sul piatto 5 milioni di euro a stagione, cifra ancora non sufficiente per convincere il giocatore. La sensazione è che si debba arrivare almeno ai 6.5-7.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, incontro per il futuro di Lautaro

Inter-Lautaro: fumata bianca lontana, attenzione alle pretendenti

Il futuro di Lautaro è ancora parecchio incerto, e questo soprattutto a causa del mancato accordo sul rinnovo. Nonostante l’attaccante gradisca la durata del contratto, il gap economico continua ad esserci, complicando seriamente la trattativa. Il Toro si trova bene all’Inter, ma vista la situazione potrebbe anche decidere di ascoltare eventuali proposte a gennaio. In particolar modo si dovrà tenere d’occhio i movimenti del Barcellona, senza dubbio la squadra più pericolosa: i blaugrana hanno già tentato il giocatore in passato, possono farlo di nuovo.

POTREBBE INTERESSARTI: Calciomercato Inter, arriva l’annuncio sul futuro di Lautaro

Rinnovo Lautaro: nuovo incontro in arrivo?

Lautaro è una priorità per l’Inter, e il rinnovo rappresenta il primo pensiero per Ausilio, Marotta e società. E’ per questo motivo che potrebbe esserci a breve un nuovo incontro con l’agente del Toro, proprio atto a convincere tutti per quanto riguarda la parte economica. Possibile che già da questa nuova settimana possano esserci diverse novità.