Il calciomercato dell’Inter è stato sicuramente tra i più positivi della Serie A, con acquisti di altissimo livello richiesti da Antonio Conte per ridurre il gap dagli altri club europei. Ma presto potrebbe essere scombussolato da un addio imprevisto.

Calciomercato Inter, Young dice addio?

I nerazzurri hanno acquistato, tra gli altri, anche Achraf Hakimi e Aleksandar Kolarov andando a mettere al sicuro entrambe le fasce. Per i calciatori ancora in rosa, dunque, si sono un po’ ristrette le corsie e ora dovranno “combattere” per concquistarsi un posto da titolare. Anche chi ha avuto e ha ancora la completa stima di Antonio Conte dovrà stare attento e lavorare ancora più duramente. Ma per gli stessi calciatori potrebbe non bastare. Ashley Young, fortemente voluto la scorsa stagione dal tecnico, non ha escluso il suo addio all’Inter nella prossima sessione di mercato.

Calciomercato Inter, deciso il futuro di Lautaro Martinez

Calciomercato Inter, Young: “Andrei via subito”

Ospite speciale dell’ultima puntata di Golden Tales, il podcast ufficiale del Watford, Ashley Young ha ribadito il suo amore per gli Hornets, club che lo ha formato come persona e giocatore. Tornerebbe immediatamente in giallonero, lasciando anche subito l’Inter.

Se potessi tornare indietro e giocare di nuovo al Watford, andrei via dall’Italia adesso perché è il luogo che conosco, è da dove vengo ed è ciò che mi ha permesso di essere quello che sono e arrivare dove sono. Mi ha permesso di avere un inizio umile”.

Calciomercato Inter, Milik a gennaio: affare low cost

Inter, chi al posto di Young?

L’ex Manchester United potrebbe, dunque, volare di nuovo in Inghilterra e concludere la carriera lì dove l’ha iniziata. E proprio dalla Premier League potrebbe arrivare il suo sostituto. All’Inter piacciono, e non poco, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, entrambi esterni del Chelsea. Lo spagnolo è ancora importante per Frank Lampard, anche se contende il posto a Chilwell. Per l’italo-brasiliano, invece, le porte dei Blues si sono chiuse con l’arrivo dell’inglese e potrebbe essere un colpo più semplice da realizzare.

