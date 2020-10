Anche il Torino su Mario Balotelli. L’idea è delle ultime ore e potrebbe concretizzarsi anche a mercato chiuso.

Calciomercato Torino: idea Balotelli, le ultime

Il Torino cerca un attaccante. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione tra le idee per il ruolo di punta ci sarebbe anche quella di mettere sotto contratto Mario Balotelli.

L’attaccante italiano, che cerca ancora un club dopo l’esperienza a Brescia, spera di convincere ancora una società di Serie A a puntare su di lui.

Mercato Torino 2020: Raiola propone Balotelli

Nel corso degli ultimi colloqui tra l’agente Mino Raiola, che detiene la procura di Armando Izzo in uscita dai granata, e la società granata rappresentata da Cairo e dal ds Vagnati, sarebbe stato proposto al club di Torino anche Mario Balotelli.

Vagnati cerca un’altra punta per Marco Giampaolo che sta provando a far coesistere Belotti e Zaza. Secondo il procuratore otalo-olandese, considerate la grandi doti di sacrificio dei due attaccante, le caratteristiche di Mario Balotelli si sposerebbero alla perfezione con l’idea di calcio delle due punte e di Giampaolo. Balotelli sarebbe il naturale partner di entrambi gli attaccanti.

Il Torino, che sta valutando diverse strade tra le quali il ritorno di Niang e l’arrivo di Kalinic, non avrebbe chiuso a questa opzione. Tuttavia il ds granata sa bene come per mettere sotto contratto Mario Balotelli ci sia tempo anche oltre il 5 ottobre. Per questo motivo l’opzione resta aperta, ma ad oggi non sembrerebbe essere una vera priorità.

Calciomercato Torino: su Balotelli c’è anche il Genoa?

Nelle ultime settimane su Mario Balotelli sembrava esser forte anche il Genoa di Preziosi su indicazione dello stesso presidente. Tuttavia, dopo l’arrivo di Scamacca in prestito dal Sassuolo, questa opzione per Super Mario sembra tramontata.

Balotelli gradirebbe restare in Serie A e provare a riscattarsi dopo l’annata complicata vissuta a Brescia. In questo modo avrebbe anche la chance di convincere Mancini a portarlo ad Euro 2021, magari soffiando il posto proprio a Belotti.

Il problema ad oggi, tuttavia, è rappresentato anche dalle alte richieste salariali del classe 1991. Il 29enne Balotelli, infatti, chiede uno stipendio da oltre 2 milioni di euro a stagione. Un po’ troppo per un calciatore che nell’ultimo anno non ha incantato in Serie A.

Antonio Lauro