Calciomercato Roma, in arrivo l’attaccante: bomba dalla Spagna

Un mercato sempre molto attivo ed intenso quello di Serie A, dove soprattutto le big si stanno dando un gran da fare per poter andare a rinforzare i vari reparti. Ne sa qualcosa la Roma, che in questi ultimi giorni sta provando un vero e proprio assalto per un attaccante. Nel reparto offensivo servirà infatti un profilo da poter alternare con Dzeko, e pare che un obiettivo sia sempre più vicino.

Ultime Roma: Borja Mayoral più vicino

Tra i vari attaccanti sondati e seguiti dalla Roma c’è soprattutto Borja Mayoral, centravanti spagnolo del Real Madrid. Il 23enne è stato molto spesso accostato ai giallorossi, e dopo qualche giorno di raffreddamento ecco che la pista sembra essersi quasi sbloccata definitivamente. La squadra capitolina ci ha provato anche per Jovic, ma il muro ricevuto ha di fatto portato i giallorossi ad avvicinarsi parecchio all’altro giocatore. Dalla Spagna infatti arrivano notizie di come la trattativa sia ormai in chiusura, con Fonseca che avrebbe quindi a disposizione un attaccante molto talentuoso in rosa. Stando a quanto riportato da Cadena Cope inoltre, Mayoral si trasferirà nella Capitale in prestito con diritto di riscatto.

News Roma: sfumato Jovic

Non solo Mayoral, ma anche Jovic accostato spesso alla Roma. L’attaccante serbo è stato visionato parecchio dai giallorossi, ma in questo caso il Real Madrid ha preferito fare muro. La squadra spagnola ha infatti intenzione di puntare ancora sull’ex Eintracht, nonostante una prima annata in Liga tuttaltro che positiva. Il giocatore era stato accostato al Milan per lungo tempo, ma anche in quell’occasione, era arrivato il “no” da parte di Zidane e club.

Mercato Roma: altro affare in chiusura

In attacco si aspetta Borja Mayoral, mentre in difesa sono arrivate delle importanti novità per quanto riguarda Smalling. Il centrale inglese si sta avvicinando parecchio al ritorno alla Roma, e già in giornata potrebbe arrivare la chiusura. Lungo inseguimento quello dei giallorossi, che avevano cercato di mandare in porto l’affare già una volta conclusa la scorsa stagione.

