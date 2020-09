Serie A che sembra subito uscire dal coas che si stava iniziando a creare in questi ultimi giorni. Sono 14 i tesserati del Genoa che hanno riscontrato la positività del tampone al Covid 19, sono ben 11 i calciatori. Molti di questi scesi in campo per Napoli-Genoa. Paura e dubbi sul proseguo del campionato, con i calciatori e dirigenti soprattutto che vogliono essere tutelati per loro e i loro familiari. Si è parlato tanto in questi giorni e molte ipotesi sono venute fuori, come quella di sospendere nuovamente il campionato di Serie A (come capitato lo scorso anno con 4 mesi di stop). Si opta per uno stop molto più breve, solo qualche settimana, ma non sembra questa la strada percorribile.

Serie A, stop al campionato?

Nelle ultime ore è arrivata la conferma dei 14 tesserati del Genoa positivi, con il comunicato del club ligure. Intanto, mentre la Lega pensa al rinvio della prossima partita Torino-Genoa, arrivano nuovi aggiornamenti da Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, che parla proprio delle nuove problematiche che stanno tornando a incombere sul calcio italiano proprio come qualche mese fa.

Stop al campionato di Serie A, arrivano le parole di Spadafora

Erano già arrivate le parole di Spadafora nei giorni scorsi, con il Ministro dello Sport che è sembrato preoccupato per la questione che si sta evolvendo in Serie A in merito alla sicurezza a livello sanitario nel mondo del calcio. Nelle ultime ore però nuove dichiarazioni di Spadafora e non solo, anche il sottosegretario Zampa che aveva annunciato di spingere per la sospensione al campionato, ha fatto dei passi indietro. “Non ci sono le condizioni per fermare il campionato”. Queste le parole di Vincenzo Spadafora di oggi. Il calcio italiano intanto attende aggiornamenti sull’evolversi della situazione. Al momento non ci sono indicazioni riguardo quella che sarà la terza giornata di Serie A che inizierà venerdì con Fiorentina-Sampdoria.

