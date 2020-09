Calciomercato Roma, colpaccio dal Real Madrid: l’alternativa è in Premier

Calciomercato Roma, colpo Jovic: il serbo può arrivare in Italia

Nonostante la permanenza di Edin Dzeko, la Roma può piazzare un nuovo colpo in questo calciomercato. I giallorossi pensano a Luka Jovic, calciatore serbo che potrebbe dare una grande mano in quanto ad esperienza e qualità, per il reparto offensivo della Roma. Tra le idee del tecnico, Paulo Fonseca, potrebbe esserci quella di schierare un attacco composto da due punte. E il duo sarebbe dunque formato dal capitano Edin Dzeko e dall’altro attaccante che arriva, Luka Jovic.

Roma, Jovic in arrivo dopo Borja Mayoral: affari in corso con il Real Madrid

Un’altra punta, non basta più solo Dzeko. La Roma ha voglia di piazzare un colpo che sia anche legato al futuro. Non ha brillato con la maglia del Real Madrid, parliamo di Luka Jovic, ma c’è da capire quale potrebbe essere la soluzione che cerca il Real Madrid. Stando a quel che riportano i colleghi di Fantacalcio.it, Zidane avrebbe fatto intendere all’entourage di Luka Jovic di non puntare più sul serbo che, in qualità di vice-Benzema, potrebbe non servire più. Nei contatti che ci sono stati per Borja Mayoral tra le due società, Roma e Real Madrid, sarebbero avanzati anche discorsi legati a Luka Jovic. Il club madrileno lo cederebbe solo in prestito, la Roma vorrebbe capire come poter arrivare al cartellino del giocatore, attraverso una serie di formule che vorrebbe piazzare all’interno degli accordi.

Mercato Roma, Lacazette proposto ai giallorossi: Jovic più del francese, le intenzioni del club capitolino

E mentre si lavora all’ipotesi Jovic, alla Roma viene proposto Alexandre Lacazette. Il centravanti francese dell’Arsenal potrebbe dire addio, con un intermediario che avrebbe proposto il giocatore alla società capitolina. Sarebbe anche il nome più gradito, ma il problema che non convince la Roma sul talento francese dei Gunners, sarebbe l’alta valutazione del club londinese. Sarebbe inutile anche intavolare una trattativa che non ha senso di esistere, per l’investimento che viene giudicato eccessivo dallo stesso club di Roma.

