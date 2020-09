Calciomercato Napoli: offerta da 25 milioni per un big

Il Napoli potrebbe incassare 25 milioni di euro per un calciatore oggi in organico ed in scadenza nel 2021.

Mercato Napoli 2020: offerta da 25 milioni per Maksimovic

25 milioni per la cessione, ma non per Milik. Potrebbe lasciare Napoli un centrale. Non Koulibaly, ma Nikola Maksimovic.

Il serbo, che ha il contratto in scadenza nel 2021, potrebbe dire addio in questa ultima settimana di mercato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il West Ham avrebbe offerto a De Laurentiis 25 milioni per il centrale ex Torino.

Calciomercato Napoli: Maksimovic via, le ultime

Se Kalidou Koulibaly resta al Napoli allora in difesa potrebbe andar via Maksimovic che inevitabilmente avrà a sua disposizione meno spazio. Il calciatore ha un contratto in scadenza con il Napoli fra nove mesi. Le parti dovrebbero vedersi nelle prossime ore per prolungare ma la trattativa non è mai decollata.

Per questo motivo potrebbe arrivare anche un cambio di programma e una cessione entro il prossimo 5 ottobre. Per Koulibaly, invece, senza offerte considerate congrue da parte di De Laurentiis non arriverà nessuna cessione.

In realtà nella giornata di ieri per il difensore si era parlato anche dell’ipotesi di un passaggio all’Inter in cambio del cartellino di Vecino. Tuttavia, l’uruguaiano difficilmente arriverà ad esser valutato 25 milioni visto che è anche reduce da un lungo infortunio. Per questo Maksimovic potrebbe finire in Premier.

Mercato Napoli: offerte anche per Hysaj

Sempre a proposito di cessioni, nelle ultime ore sarebbe arrivata un’offerta agli azzurri anche per Hysaj. Il terzino albanese, anche lui con il contratto in scadenza tra 9 mesi, potrebbe partire a causa della concorrenza con Di Lorenzo (con il quale condivide l’agente) e Malcuit (che sta tornando dopo la rottura del crociato).

Il terzino albanese nelle ultime ore sarebbe finito nel mirino dello Spartak Mosca che, secondo quanto affermato da Sky Sport, si sarebbe già sbilanciato contattando il Napoli e mettendo sul piatto un’offerta da 7 milioni di euro e un contratto quinquennale al giocatore da 3 milioni annui.

Il club azzurro per il momento non sembra voler accettare la cessione, o almeno spera di alzare il prezzo ino a 10 milioni ma bisognerà capire anche la volontà del giocatore che, nonostante le perplessità, sta trovando parecchio spazio anche a sinistra nell’11 di Gattuso.