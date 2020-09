La Juventus di Andrea Pirlo sta lavorando a spron battuto per perfezionare la rosa e regalare qualche altro colpo di calciomercato al nuovo tecnico bianconero. Poi ci si concentrerà solo sul campo e sul nuovo progetto tecnico che dovrà portare novità sotto ogni punto di vista.

Calciomercato Juventus, occhi fissi su De Paul

I bianconeri stanno cercando nuovi volti soprattutto a centrocampo, per infoltire un reparto che manca di qualità dopo l’addio di Miralem Pjanic. E’ il motivo per cui si sta seguendo con estremo interesse Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese che fa gola a tantissimi club italiani ed europei. Il calciatore argentino è maturato tantissimo con i friulani ed è riuscito ad apprendere nuovi ruoli nella mediana: è passato dal ruolo di trequartista puro ad essere il play di qualità dell’Udinese di Gotti e ciò ha reso ancora più interessante il suo nome alle big italiane.

Calciomercato Juventus, tre club sul bianconero: le ultime

Calciomercato Juventus, il Leeds si allontana da De Paul

Nelle utime settimane l’Udinese ha ricevuto vari apprezzamenti per il suo capitano e numero 10 soprattutto dalla Premier League. In particolare il Leeds United, allenato dal Loco Bielsa e appena promosso nella massima serie inglese, avrebbe voluto prendere Rodrigo De Paul. Le richieste dei Pozzo sono sempre state molto alte, però: almeno 40 milioni per cedere il calciatore migliore della rosa. Dopo settimane di trattative, ora sembra che gli inglesi si siano nettamente defilati e abbiano deciso di puntare su altri obiettivi. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, il club di Bielsa non ha intenzione di spendere cifre così importanti e il futuro di De Paul potrebbe essere ancora in bianconero.

Calciomercato Juventus, Aouar non va all’Arsenal: parla Aulas

Juve, opportunità De Paul

Dato l’interesse del Leeds, che sembrava molto vicino a chiudere l’affare, anche stando ad alcuni indizi social rilasciati dall’argentino, la Juventus era rimasta defilata. Ma ora che le possibilità di andre in Premier League si sono ridotte all’osso, potrebbe esserci un’ultima opportunità per i bianconeri di provare a strapparlo all’Udinese. La prossima settimana, l’ultima di mercato, potrebbe essere decisiva in tal senso.

Potrebbero interessarti anche

Milan, Pioli: “Soddisfatto della vittoria ma dobbiamo crescere. Rebic? Ecco cos’ha”

Juventus, Paratici tra calciomercato e il caso Suarez: ecco le sue dichiarazioni