Napoli-Genoa rinviata per Coronavirus: la decisione (UFFICIALE)

Napoli-Genoa, rinviata la gara dopo la positività al Coronavirus di Mattia Perin

E’ stata rinviata la sfida tra Napoli-Genoa, a causa della positività al Coronavirus di Mattia Perin. Decisione che è stata confermata dalla Lega, come si era vociferato nelle ultime ore. Sì, perché il club dei grifoni ha ritardato la propria partenza dopo la positività al virus del proprio estremo difensore, motivo per cui toccherà pazientare anche per la sfida di domani. Il Genoa sarà, come da protocollo, costretto ad un nuovo ciclo di tamponi, che potrebbero arrivare nella mattinata di domani. Sembra questa la decisione della Lega, che poi valuterà con le dovute attenzioni la possibilità di scendere in campo al San Paolo.

Napoli-Genoa, nuovo orario per la sfida del San Paolo: ecco a che ora si giocherà il match

Nel corso di questa mattina, si sono sottoposti al test tutti i componenti dell’organico del Genoa, tra staff e calciatori, per capire di più in merito a delle eventualità positività in rosa. Come vi abbiamo raccontato nel corso delle ultime ore, è risultato positivo al Coronavirus, Mattia Perin. L’annuncio è arrivato in conferenza dall’allenatore del club rossoblu, che ha dichiarato di scegliere Marchetti come suo sostituto. La sfida però non si giocherà più alle 15, bensì alle 18. Un ritardo di tre ore obbligatorio, considerando le dinamiche venute fuori alla vigilia di questo match.

Serie A, decisione momentanea per Napoli-Genoa: il match potrebbe addirittura non giocarsi

E’ la decisione presa dalla Lega Serie A, rivelata dai colleghi di Sky Sport. E’ ufficiale e definitiva – almeno per il momento – la scelta per il match Napoli-Genoa, che si disputerà a questo punto domani, alle ore 18.00. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni sul resto del campionato, perché queste situazioni si potranno vivere ogniqualvolta ci saranno questioni analoghe. Occhio, perché il match potrebbe addirittura essere rinviato a data da destinarsi. Tutto dipenderà dagli esiti dei tamponi in casa Genoa, il Napoli intanto attende, ed emette un comunicato ufficiale, indicando ai tifosi il nuovo orario per la prima gara casalinga di domani.