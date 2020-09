Inter-Fiorentina: gli highlights del match – VIDEO

Match molto delicato ed importante quello tra Inter e Fiorentina. La squadra nerazzurra vuole fare bene alla prima di campionato (in attesa di recuperare il match con il Benevento), mentre la viola ha bisogno di altre garanzie dopo la vittoria contro il Torino.

Inter-Fiorentina: gli highlights

La partita al San Siro inizia subito in maniera molto intensa, con la Fiorentina che cerca subito di fare la partita. I nerazzurri sono in attesa, ed ecco che la viola colpisce subito con Kouamè al 3′, sfruttando un cross di Biraghi ed una disattenzione difensiva da parte della squadra di Conte. Allo scadere del primo tempo arriva il pareggio di Lautaro, l’argentino poi nella seconda frazione troverà anche la rimonta. La squadra di Iachini però non si arrende, e prima pareggia con Castrovilli, e poi rimonta con Chiesa.