Calciomercato Milan: ritorno di fiamma per la difesa

Calciomercato Milan, Alderete è il nuovo/vecchio nome per la difesa

E’ stato al centro degli obiettivi di calciomercato del Milan, il difensore del Basilea classe ’96. Il difensore paraguaiano porta il nome di Omar Alderete e si aggiunge alla lunghissima lista del taccuino di Paolo Maldini, con il ds che, in questi ultimi giorni di mercato, lavora per non restare a mani vuote.

Ne ha bisogno il Milan, ne ha bisogno Pioli, che ha tra i difensori solo tre perni, numericamente parlando. Romagnoli, Kjaer e Gabbia non bastano più. Ha bisogno di un altro perno lì dietro nel reparto di difesa e in auge resta sempre Matija Nastasic tra le idee, ma i contatti con l’agente Fali Ramadani non stanno portando ulteriori novità, rallentando molto quella che è la trattativa con lo Schalke 04. Inutile a dirsi, anche l’affare Milenkovic è complesso, considerando le importanti richieste da parte del presidente Rocco Commisso, che se ne priverebbe solo a cifre differenti dalla valutazione rossonera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, idea Nastasic. Anche se il sogno è un altro

Milan, non solo Nastastic e Milenkovic: Maldini prepara il piano B che porta il nome di Alderete

Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.it, il Milan non si fermerebbe solo a Nastasic e Milenkovic. Tra le idee, c’è il piano B che porta il nome del difensore paraguaiano, dalle caratteristiche importanti. Sì, perché il calciatore sarebbe utile non solo per quel che riguarda il ruolo da centrale di difesa, ma inoltre potrebbe occupare anche in ruolo, in caso di bisogno, di esterno sinistro. Un modo per far riposare Theo Hernandez, non appena ne avrà bisogno. Alcuni passi, come riportato dallo stesso portale che si occupa di mercato, non sarebbero stati ancora registrati. Ma è un’idea concreta per Maldini e Gazidis, pronti a chiudere un’affare entro la chiusura del mercato.

Milan, Alderete in uscita dal Basilea: cifre e dettagli del possibile affare

Ha il contratto in scadenza nel 2023 e un rinnovo che non arriva al Basilea. Nelle intenzioni del calciatore paraguaiano, Omar Alderete, potrebbe esserci quella di trasferirsi in un top club in Europa, come il Milan di Stefano Pioli. Il tecnico ha bisogno di un perno in quel ruolo e le sue qualità sono importanti. L’agente non ha nascosto la possibilità: “Possibile che Omar lasci il Basilea”. E allora il Milan potrebbe tentare l’affondo, con il valore del suo cartellino che oscilla dai 5 ai 10 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, arriva l’attaccante che ha stregato in Europa: c’è l’offerta