Calciomercato Inter, Koeman: “Lautaro? Nulla è scontato”

Mercato Inter, il Barcellona non molla Lautaro Martienz. Il tecnico del Barca, infatti, non ha nascosto la sua voglia di allenare Lautaro Martinez.

Mercato Inter, il Barcellona ancora su Lautaro Martinez?

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Villarreal:

“Mercato? Voglio concentrarmi sui giocatori che abbiamo, mancano due settimane penso che ci saranno ancora diverse entrate e uscite”.

Messi? “Normale sia dispiaciuto, per lui Suarez era anche un amico oltre che un calciaotre. Non ho alcun dubbio sulle qualità e sul valore di Messi, l’ho visto allenandosi”.

Depay e Lautaro Martinez? “Nulla è scartato, ma mi concentro sulla rosa che ho attualmente a disposizione. Il Barça deve essere sempre pronto a rinforzarsi”.

Suarez? “Sembra che sono il cattivo del film, non è così. L’ho rispettato, gli ho detto che non ero sicuro di potergli garantire il posto in squadra come ogni anno, ma che se fosse rimasto avrei contato su di lui. Non è stata solo una decisione mia, ma anche de club. Qui c’è gente giovane e nel calcio, come nella vita, il tempo scorre e le cose possono cambiare con l’avanzare dell’età”.

Calciomercato Inter, offerta del Barcellona per Lautaro Martinez

Come detto il Barcellona non sta mollando l’idea Lautaro Martinez. Il club catalano sta lavorando con delle cessioni importanti in questo finale di stagione per poter accontentare Leo Messi e provare l’assalto all’Inter per l’acquisto dell’attaccante argentino.

Fino ad oggi il Barcellona ha già venduto Rakitic, Suarez, Semedo e ora anche Todibo sembrerebbe essere ad un passo dall’Everton per 15 milioni.

Barcellona, c’è l’offerta per Lautaro

Gli spagnoli credono ancora di poter chiudere il colpo Lautaro e si affidano al noto procuratore sportivo Jorge Mendes per aiutare il club ad arrivare al calciatore.

Tuttavia nelle ultime settimane sarebbe pervenuta una prima offerta da parte del Barcellona all’Inter. Offerta reputata però irricevibile da parte del club italiano: 15 milioni di euro più tanti bonus per far lievitare notevolmente il costo dell’operazione. Nulla da fare per i catalani, anzi. L’offerta sarebbe stata ritenuta “ridicola” anche dagli agenti che dopo averne saiputo notizie avrebbero aperto la trattativa tra l’Inter ed il calciatore per il rinnovo del contratto con un sostanzioso aumento dell’ingaggio.

