Lazio, Immobile: “Lewandowski idolo, meriterebbe il Pallone d’Oro”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a “Sport Bild”. L’attaccante della Lazio è tornato sulla a vittoria della Scarpa d’Oro, di Lewandowski e del passato in Bundesliga.

Lazio, parla Immobile: ecco l’intervista

Scarpa d’Oro?

“La vittoria della Scarpa d’Oro mi rende particolarmente orgoglioso. Lewandowski per me è un calciatore simbolo ed un modello. Se potessi votare per il Pallone d’Oro, gli darei la mia preferenza. Quando si tratta del miglior numero 9 del mondo, i nomi Lewandowski, Suárez o Benzema ci sono sempre. Essere nominato insieme a loro e aver segnato più gol è stata una gioia incredibile che non mi sarei aspettato”.

Borussia Dortmund?

“Penso di essermi trasferito al Dortmund in un momento non semplice per la squadra tedesca. Il Borussia e Jürgen Klopp sono stati campioni nel 2011 e nel 2012 e poi due volte secondi. Penso che in quel momento la loro era stava terminando. I giovani stranieri sono inizialmente un po’ esclusi. Non credo che Jürgen Klopp non vedesse nessuna qualità in me, ma in questa fase difficile è giusto affidarsi a chi conosceva e a quei calciatori ai quali aveva fatto affidamento in precedenza. Sono stato fortunato a poter giocare sotto la guida di Klopp. È un allenatore che ti da tanto, è una persona molto emotiva e lo dimostra anche quando è in panchina. E’ quel tipi di allenatore per cui combatti su ogni pallone, lo esige anche da te, e lo puoi vedere dal suo comportamento quando è nell’area tecnica e cerca di dare una mano a tutti”.

Lazio: Immobile resta: ha rinnovato di recente

Ciro Immobile, vincitore della Scarpa d’Oro di questa stagione, nelle ultime settimane ha prolungato con la Lazio. Il club biancoceleste ha annunciato sui profili social il lungo prolungamento di contratto per il capocannoniere della Serie A 2019/20. La notizia era ormai nell’aria da qualche tempo ed è arrivata in questa settimana. Immobile ha firmato fino al 2025, quando Immobile avrà 35 anni.

Lazio, Immobile firma il rinnovo di contratto

Arrivato l’annuncio ufficiale della Lazio sui propri profili social in merito al rinnovo di contratto di Ciro Immobile. ad annunciare la notizia è stata la stessa Lazio che ha spazzato via le voci di mercato sulla punta.

