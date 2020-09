Calciomercato Milan: spunta Mukiele, super-colpo in arrivo

Il Milan lavora ancora per un centrale. Secondo le ultime di mercato i rossoneri sarebbe interessati anche al cartellino di Mukiele.

Mercato Milan, Mukiele può arrivare

Non solo i soliti noti Milenkovic e Nastasic per la difesa. Il club rossonero aggiunge un nuovo nome alla lista dei difensori nel mirino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan da qualche tempo avrebbe preso contatti per Nordi Mukiele, difensore classe 1997 del Lipsia.

Il centrale – rapido, giovane e veloce – era nel mirino del Milan da tempo, fin dai contatti con Rangnick quando i rossoneri avevano valutato il suo possibile acquisto con quello di Upamecano. Tuttavia solo in questi ultimi giorni di mercato la trattativa potrebbe entrare nel vivo.

Mercato Milan, quanto costa Mukiele?

Mukiele non sarà un rinforzo economico. Il francese, infatti, è ritenuto dal gruppo Red Bull un calciatore capace di esplodere come il suo collega di reparto Upamecano. Per questa ragione ad oggi i tedeschi lo valutano 20 milioni di euro e vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Al momento però per il Lipsia la sua cessione non è considerata una priorità.

Discorso diverso per il Milan, invece, Il club rossonero, infatti, vorrebbe chiudere in fretta per un difensore ma solo in prestito con diritto di riscatto.

Mercato Milan: Mukiele alternativa a Milenkovic

Mukiele, francese, è stato acquistato dal Lipsia nel 2018 dal Montpellier. Fisico e veloce, si è disimpegnato sia nella difesa a 4 che in quella a tre. Con Romagoli potrebbe formar un tandem perfetto.

In Bundesliga, con la maglia del club Red Bull ha disputato 44 partite negli ultimi due anni. I rossoneri lo hanno monitorato nell’ultimo periodo e hanno intanto chiesto informazioni per arrivare a lui. Ma per ora resta un’alternativa visto che in questa sessione si punterà su altri nomi come quello di Milenkovic o Nastasic.

A proposito del centrale viola, infatti, il Milan non si è rassegnato. L’idea di Fali Ramadani, agente di Milenkovic come di Nastasic, sarebbe quella di provare a portare il primo a Milano o virare sul calciarore in forza allo Schalke. I contatti sono stati avviati nelle ultime ore e la trattativa sta procedendo sottotraccia.