Calciomercato Genoa: le ultime su Balotelli

Mario Balotelli ancora in Serie A. Secondo le ultime di mercato, l’attaccante ex Brescia potrebbe presto accasarsi in una nuova squadra di Serie A.

Mercato Genoa 2020: arriva Balotelli?

Il Genoa cerca una punta di valore per il nuovo allenatore Rolando Maran rimasto orfano di Pinamonti. Nelle ultime settimane si è parlato del possibile arrivo di Mario Balotelli.

In effetti, secondo le ultime, il Grifone si starebbe avvicinando sempre di più a Mario Balotelli, reduce da una deludente esperienza con la maglia del Brescia.

Come riportato da Sportitalia, i contatti tra i rossoblù e l’agente Mino Raiola sarebbero già stati stati positivi. Presto la fumata bianca.

L’arrivo di Balotelli non sarebbe stato deciso dal ds ex Parma Daniele Faggiano, ma sarebbe stata una esplicita volontà del presidente Enrico Preziosi.

Ultime Genoa: la formula per l’arrivo di Balotelli

Dopo un’annata infelice a Brescia, Balotelli proverà a farsi valere in Liguria e, magari, conquistarsi un posto nella Nazionale di Mancini per Euro 2020.



Dopo aver presentato Milan Badelj (31), centrocampista preso a titolo definitivo dalla Lazio, e Marko Pjaca (25), in prestito dalla Juventus, ora il club si sta concentrando su due calciatori di assoluto valore.

L’altro colpo, infatti, potrebbe essere Andrea Ranocchia (32), per cui si sta continuando a trattare con l’Inter. Per il centrale serviranno una manciata di milioni.

Per Balotelli, invece, il costo sarà zero visto che Super Mario (30), è ad oggi svincolato.

Notizie Genoa: l’alternativa a Balotelli

Il Genoa, tuttavia, non sta puntando solo sul Mario Balotelli. Non è uscito dai radar Antonio Sanabria (24) del Betis. Tuttavia il suo ritorno sembra complicato. Sul calciatore, infatti, ci sono anche altri club tra i quali il Verona.

Il club scaligero avrebbe offerto 7 milioni di euro, il Betis Siviglia chiede almeno 10 milioni per il cartellino della punta. Dopo averlo mandato in prestito, infatti, il tecnico degli andalusi, Manuel Pellegrini, conta parecchio su Sanabria, e questo rende accidentato il tentativo dell’Hellas di aggiudicarsi l’attaccante ed anche quello del Genoa che quindi preferirebbe investire solo sullo stipendio di Balotelli che, come detto, arriverebbe a zero dopo la parentesi al Brescia. In uscita, Jawad El Yamiq (28) passa al Valladolid in Spagna.