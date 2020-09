Suarez lascia il Barcellona il lacrime: “Troppe bugie sul mio conto”

Il campiona uruguaiani lascia, definitivamente, il club dopo sei stagioni. La sua avventura calcistica continuerà in Liga. E’ di stanotte la notizia che ha firmato per l’Atletico Madrid. Ora affronterà i blaugrana come avversario.

L’addio di Suarez al Barcellona: “Fiero di quello che ho fatto“

Luis Suarez abbandona il Barcellona dopo sei stagioni. Il centravanti uruguaiano lascia i blaugrana dopo aver realizzato 198 reti, il terzo migliore marcatore della storia del club. Alle 12.30 di oggi è stata indetta una conferenza stampa d’addio dove erano presenti la maggior parte dei suoi ex compagni di squadra. Non ha retto all’emozione e si è lasciato in un pianto che ha commosso molti catalani. Ecco le dichiarazioni del ‘Pistolero’: “Ci tenevo a ringraziare tutto il club per la fiducia che mi ha dimostrato. Sono stato onorato nel vestire questi colori. Ogni volta che segnavo per il Barcellona era una gioia immensa per i miei figli. So di aver fatto felici molti tifosi. Li ringrazio per essermi stato sempre accanto. Sarò sempre riconoscente per come sono stato trattato. Koeman? La decisione è arrivata prima che lui me lo dicesse, ma non è stato un problema. Questo è il mondo del calcio. Ho continuato ad allenarmi come un professionista in attesa della chiamata giusta. La società aveva intenzione di cambiare e quando mi hanno detto che non facevo più parte del progetto tecnico mi sono fatto da parte senza fiatare“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, caso Suarez: Paratici nominato nelle intercettazioni

Suarez: “Rimpianti? Forse uno..“

“Rimpianti? Probabilmente l’ultima edizione della Champions, ma è stato un errore di tutti. Sono contento di quello che ho fatto. Cosa ricorderò in particolare? Sicuramente il primo campionato vinto e poi la Champions League nel 2015 contro la Juventus“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: no Suarez, ma c’è un altro top player dal Barça

E su Messi: “Sono state dette troppe bugie sul mio conto…“

“In questo mese ne ho lette di tutti i colori. Molti giornalisti si sono inventati tante cose. Hanno detto tante bugie e cose che hanno suscitato indignazione. Come il mio rapporto con Messi. Tutti conoscono il rapporto che ho con Leo. Quando sono arrivato mi dicevano “Attento a Leo”. Insieme però abbiamo fatto il bene del Barcellona e di questo ne vado fiero“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Atletico Madrid, Luis Suarez ha firmato! (UFFICIALE)