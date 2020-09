Calciomercato Atletico Madrid, Luis Suarez ha firmato! (UFFICIALE)

E’ finita la telenovela Luis Suarez. Il calciatore ha lasciato il Barcellona e ha firmato con l’Atletico Madrid. E’ di pochi minuti fa la notizia. Domani verso le 12:30 è prevista una conferenza stampa dove il calciatore saluterà il mondo blaugrana.

Luis Suarez è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid

Luis Suarez lascia il Barcellona dopo sei stagioni e firma con l’Atletico Madrid. E’ ufficiale il suo trasferimento ai ‘Colchoneros’ di Diego Pablo Simeone. Il tecnico argentino non ha atteso molto per avere il suo nuovo centravanti. Dopo la partenza di Alvaro Morata che è ritornato alla Juventus, la dirigenza madrilena lo ha subito accontentato comprando uno degli attaccanti più prolifici negli ultimi anni. Dopo aver realizzato 198 reti, l’avventura con i blaugrana è giunta al termine. Sia chiaro, non per colpa sua. Ma a causa dell’olandese Ronald Koeman. Da quando l’ex commissario tecnico dell’Olanda si è seduto sulla panchina dei catalani ha letteralmente fatto fuori dai suoi piani tecnici il calciatore insieme ad altri veterani (vedi Arturo Vidal che è ritornato in Serie A per vestire la maglia dell’Inter e Nelson Semedo che è approdato in Premier League per vestire la maglia del Wolverhampton).

A dare la notizia è stato stesso il Barcellona

Il Barcellona, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la cessione del suo ex giocatore: “Barcellona e l’Atletico Madrid hanno raggiunto l’accordo per quanto riguarda la cessione di Luis Suarez. Il club di Madrid pagherà ai blaugrana 6 milioni di euro in bonus“. Probabilmente questi bonus sono gli obiettivi che dovrà raggiungere la nuova squadra del ‘Pistolero’ (si parla di centrare i quarti di finale della prossima edizione della Champions League).

Domani conferenza stampa per salutare il suo vecchio club

Questa mattina, dopo essere uscito con la sua auto dal centro sportivo dove si è allenato per sei anni, si è lasciato andare a un lungo pianto. Ha salutato, per l’ultima volta, i suoi compagni di viaggio per tutto questo tempo. Domani mattina è prevista una conferenza stampa d’addio dell’atleta. Di certo non mancheranno le domande per quanto riguarda l’esame di italiano sostenuto all’Università di Perugia (la Procura ha voluto aprire un’inchiesta su questa “truffa”).

