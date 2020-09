Coronavirus Milan, tegola Pioli: un nuovo calciatore positivo, il comunicato

Il Milan si prepara ad affrontare una settimana importante e impegnativa. Il club rossonero giocherà contro il Bodo/Glimt il terzo turno di qualificazione d’Europa League. Il match si giocherà alle ore 20:30 domani, giovedì 24 settembre allo stadio San Siro di Milano. Aumenta la difficoltà per il Milan nel match d’Europa League. Questa volta, dopo lo Shamrock Rovers, i rossoneri affronteranno i norvegesi del Bodo/Glimt. Non arrivano però notizie importanti da casa Milan per Stefano Pioli, diverse le assenze, soprattutto in difesa. Intanto, la società ha comunicato il trasferimento ufficiale in prestito di Tommaso Pobega allo Spezia.

Milan, caso di Coronavirus nel club: altra assenza contro il Bodo/Glimt

Assenze che pesano in difesa come quelle di Romagnoli, Musacchio e Conti. La notizia è arrivata direttamente da mister Stefano Pioli che ha parlato in conferenza stampa nelle ultime ore alla vigilia del match. L’obiettivo del Milan è quello di tornare alla Fase a Gironi d’Europa League, ma per farlo dovrà superare ancora due ostacoli. Il primo domani, contro il Bodo/Glimt, il secondo, invece, in caso di passaggio turno domani nella gara secca contro la formazione norvegese, ci sarà il 1 ottobre, agli spareggi dell’ultimo turno preliminare. Nel frattempo però arriva un’altra notizia poco positiva per Pioli, un nuovo calciatore dovrà dare forfait per domani, si tratta ancora di un difensore centrale, ma non per infortunio, ma per Coronavirus.

Milan, Duarte positivo al Coronavirus

E’ Leo Duarte che è risultato positivo al Coronavirus in queste ultime ore. Questo il comunicato della società riguardo le condizioni del difensore brasiliano.

“AC Milan comunica che il giocatore Léo Duarte è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di domani sera contro il Bodø/Glimt e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali”.

