Calciomercato Inter, blitz a Milano per un gioiello

L’Inter continua il suo calciomercato, e lo fa cercando di gestire anche la situazione per quanto riguarda le cessioni. Nella rosa nerazzurra ci sono diversi esuberi, e il tecnico Conte sembra aver già delineato le gerarchie per quanto riguarda i titolari. Nei piani non rientrerà Skriniar, ormai in uscita e prossimo alla partenza. Un’offerta valida deve ancora arrivare, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare delle novità importanti.

Ultime Inter: emissari del Tottenham a Milano

Tra le diverse pretendenti per Skriniar c’è anche e soprattutto il Tottenham. La squadra inglese ha più volte palesato un interesse nei confronti del difensore, e stavolta potrebbe essere la volta buona per quanto riguarda un affondo vero e proprio. Il club londinese si sta attivando, e pare che nella giornata di oggi abbiano fatto un blitz a Milano. La trattativa non è affatto semplice, anche perchè la richiesta dell’Inter è di circa 60 milioni di euro. Prezzo trattibile certo, ma che comunque è un ostacolo per gli Spurs. Mourinho starebbe pressando per accelerare i tempi, la sensazione è che già nella giornata di oggi possano arrivare delle news decisive. Questo quanto riportato da cm.it.

Mercato Inter: altre due cessioni in vista

Skriniar quasi sicuramente partirà, e il Tottenham sta gettando delle buone basi per il ricco investimento. L’Inter sta per monetizzare parecchio, ma non solo dallo slovacco, ma anche da altre due cessioni. Tra gli esuberi c’è sicuramente Brozovic, anche lui come il compagno di squadra, al momento fuori dai piani di Conte. Discorso un po diverso invece per quanto riguarda Candreva, sondato da Genoa e Sampdoria, ma ancora in dubbio sulla sua permanenza o meno.

News Inter: in arrivo un difensore

Intanto, mentre si parla e si ragiona sulla situazione Skriniar, l’Inter sta per chiudere l’affare per un nuovo difensore. Stiamo parlando di Matteo Darmian, in arrivo dal Parma. per Conte un altro laterale, duttile e che conosce già piuttosto bene. Il giocatore era già finito in orbita nerazzurra qualche tempo fa, nelle prossime ore verrà definito tutto. LEGGI ALTRI DETTAGLI