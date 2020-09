Calciomercato Milan: testa a testa tra due centrali

Il Milan lavora per un centrale di difesa. Secondo le ultime di mercato i nomi sui quali starebbe lavorando il Milan sarebbero due.

Mercato Milan: Nastasic o Ajer

Secondo quanto riportato da Sky Sport il Milan starebbe lavorando sul nome di Ajer del Celtic per la difesa. Sportmediaset, invece, parla di una trattativa inoltrata per Nastasic.

Calciomercato Milan, le ultime su Nastasic

Il Milan lavora per puntellare la rosa nei reparti che hanno mostrato qualche lacuna. Secondo quanto riporta ‘Sport Mediaset’, i rossoneri hanno come priorità quello di chiudere il vuoto in difesa con un centrale di qualità.

Il primo della lista resta sempre Nikola Milenkovic. La Fiorentina però non sembra disposta a trattare per cedere il calciatore a meno di 40 milioni di euro nonostante i due anni di contratto.

Per questa ragione l’idea di Fali Ramadani, agente di Milenkovic come di Nastasic, sarebbe quella di virare su un altro suo assistito ovvero il centrale in forza alloSchalke. I contatti sono stati avviati nelle ultime ore e la trattativa sta procedendo spedita.

Nel frattempo i rossoneri non hanno mollato Timoué Bakayoko. L’operazione, apparentemente in stand by, continua a proseguire con contatti continui tra il Milan ed il Chelsea. Maldini e Boban vorrebbero il ritorno del centrocampista francese ma il club inglese deve abbassare le pretese e Pioli potrà essere accontentato

Notizie Milan: si lavora anche per Ajer

Come detto sulla lista dei rossonero non c’è solo Nastasic. Le defezioni di Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio, insieme alla non perfetta condizione fisica di Leo Duarte, stanno costringendo i dirigenti rossoneri a lavorare anche su altri nomi.

Come riportato da Sky Sport, il club rossonero starebbe lavorando soprattutto su Kristoffer Ajer del Celtic. Secondo le ultime sarebbe previsto un incontro tra le parti nella giornata di giovedì. In questo modo il Milan potrà capire la fattibilità dell’operazione.

Il problema, ad oggi, è dovuto alle alte richieste del Celtic. Per il centrale il club scozzese chiede 20 milioni di euro. Una cifra importante per il Milan che invece vorrebbe imbastire un’operazione in prestito con diritto di riscatto. In questo modo potrebbe valutare da vicino le qualità del calciatore.