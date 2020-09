Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito in prestito: oggi sarà in città

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito in prestito in Serie B: ecco dove giocherà

Deve lasciare l’Inter, anche se solo per un anno, perché non c’è più spazio per lui. Sebastiano Esposito finirà in prestito secco in un club italiano, che già punta a risalire dopo la retrocessione in Serie B. Sì, perché è ambizioso il progetto della SPAL di Pasquale Marino, tecnico che non vede l’ora di lavorare con il centravanti dell’Inter. Sarà lui il perno d’attacco per la risalita in Serie A perché, stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, sarebbe da considerare cosa fatta per il suo passaggio in prestito al club di Ferrara. Presto arriverà l’annuncio ufficiale per il calciatore, in una trattativa lampo che si è trovata nel corso della serata di ieri.

Inter, Sebastiano Esposito pronto a “farsi le ossa”: un ruolo da protagonista in Serie B

Era stato sondato il terreno per Sebastiano Esposito da non una, ma ben due squadre di Serie B. Sul calciatore ci era finito anche il Pescara, ma alla fine la scelta presa, è quella della SPAL. A convincere il calciatore ad accettare la destinazione in Serie B potrebbe essere stato il fratello Salvatore Esposito, che è rientrato dal prestito al Chievo, per far ritorno appunto a Ferrara. Assieme nell’organico di Pasquale Marino, con il classe 2002 pronto a dimostrare di potersi ritagliare uno spazio importante nonostante la giovanissima età.

SPAL, i fratelli Esposito assieme: il club di Ferrara sogna il ritorno immediato in Serie A

Farà le cosiddette ossa alla SPAL, poi rientrerà all’Inter per diventare protagonista nell’organico nerazzurro. Ha voglia di incidere Sebastiano Esposito, giovanissimo talento del club interista con l’esperienza di aver già disputato gare in Champions League. Un pezzo pregiato per la SPAL che vuole trattenere gli altri calciatori di lusso per il campionato di Serie B, con l’obiettivo di risalire in fretta. E’ negli obiettivi dello stesso calciatore campano, che non vede l’ora di cominciare questa nuova esperienza. Nel corso di questa giornata sarà a Ferrara per ufficializzare il tutto. Sebastiano Esposito è pronto, l’Inter non vede l’ora di vederlo crescere e i tifosi della SPAL di avere un talento come il suo in squadra.

