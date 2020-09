Calciomercato Milan, beffa per un obiettivo a centrocampo

Il calciomercato del Milan continua con grande intensità, e nella testa della dirigenza l’obiettivo è molto più che chiaro: rinforzare la squadra di Pioli con un altro paio di colpi, uno in difesa e un altro a centrocampo. Sul taccuino di Massara e Maldini ci sono vari nomi, ma la pista più calda è sempre quella che porta a Bakayoko.

Ultime Milan: Bakayoko nel mirino del PSG

Bakayoko è senza dubbio l’obiettivo principale del Milan per quanto riguarda il centrocampo, e nelle ultime settimane il pressing rossonero si è fatto parecchio intenso. L’accordo con il Chelsea non è mai stato raggiunto appieno, anche a causa delle cifre molto alte richieste dai Blues. I rossoneri vorrebbero accelerare i tempi, ma sanno che la trattativa è tuttaltro che semplice. Intanto arrivano delle brutte notizie dall’Inghilterra: stando a quanto riportato dal Sun, pare che anche il PSG sia piombato su Bakayoko. Ecco che la concorrenza sale, e di conseguenza il tempo a dispozione diminuisce, con Leonardo che potrebbe da qui a breve dire la sua con un’offerta.

News Milan: le cifre del colpo Bakayoko

Il Milan sta corteggiando Bakayoko da un bel po di tempo, e lo stesso giocatore apprezzerebbe parecchio un eventuale ritorno in rossonero. La voglia di tornare a Milano c’è, ma al momento il prezzo è ancora troppo alto. Il Chelsea accetta il prestito, ma per il riscatto chiede ben 30 milioni di euro, cifra molto alta, e che il Diavolo non può sostenere. Nel corso del tempo si è provato con offerte minori, ma il club londinese non ne ha mai voluto sapere. Ad oggi la situazione è ingarbugliata, con un PSG che diventa quindi il secondo grosso ostacolo nell’affare.

Mercato Milan: Maldini parla di obiettivi

Intanto il Milan pensa a come puntellare vari reparti, e per la difesa continua a tenere sotto osservazione due nomi: Ajer e Milenkovic. Profili molto interessanti, e che anche Maldini non ha potuto smentire. Il dirigente rossonero ha confermato l’interesse, ma per il momento si va cauti, in attesa ovviamente di poter affondare il colpo. Il primo costa circa 20 milioni, il secondo ben 40.

