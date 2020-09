Atalanta, riecco Ilicic: Gasperini può sorridere, le sue condizioni

Atalanta, Ilicic può tornare: gli specialisti confidano in una cosa

E’ al centro delle questioni legate all’Atalanta e parliamo di Josip Ilicic, talento straordinario del club bergamasco, che è assente da ormai un lungo periodo. Può sorridere Gian Piero Gasperini perché, nel corso della giornata, è la Gazzetta dello Sport a parlare delle condizioni del fuoriclasse sloveno che, piano piano, sembra poter recuperare in merito ad alcune questioni che sono venute fuori, sulla sua condizione di salute. Gli specialisti che hanno seguito Josip Ilicic nelle tappe del suo recupero, confidano nella possibilità di rivederlo in campo, anche se non molto presto. Sì, perché toccherà avere prudenza, per una situazione che comunque resta molto delicata attorno al numero 72 degli orobici. Piano piano Ilicic ne verrà fuori, è ciò che si augurano tutti, per rivedere nuovamente il suo talento straordinario sui campi di Serie A e di Champions League.

Atalanta, Ilicic può tornare: lavoro fisico per rimettere su massa muscolare

Ha voglia di tornare a calcio, sta lavorando per ritornare in forma. Josip Ilicic è a lavoro con l’Atalanta, in allenamento, dopo aver perso qualche chilo. E’ proprio la voglia che si registra in allenamento, con il lavoro in palestra e sul terreno di gioco, per farsi trovare al più presto pronto. A Zingonia lavora per riprendersi fisicamente, dopo un lungo stop dalle attività sportive. Vuole mettere su qualche muscolo, ha capito che tocca lavorare in palestra e tenere allenato il proprio corpo. E’ per questo che i medici e gli esperti dicono di andare piano con Josip. Una macchina da gestire con molta cautela che solo quando sarà pronta definitivamente, tornerà in mostra.

Primi calci al pallone e nuovi sorrisi: Ilicic gioca e si diverte in partitella, Josip può tornare

A Zingonia ha giocato con il pallone, partecipando assieme ai compagni alle partitelle in allenamento. E’ sempre lui, calciatore con un talento unico, palla al piede è sempre formidabile. Sui social appare sorridente, insieme alle sue piccole, a Bergamo. La sua è voglia di ritornare a fare quello che più ama, per mettere definitivamente da parte alcuni spettri. Ancora non si può definire una data, ma il ritorno è in programma. E, prima o poi, rivedremo quel talento incredibile di Josip Ilicic esplodere ancora, magari nuovamente in Champions League.

