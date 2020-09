Parma-Napoli, Mertens sblocca il match del Tardini – VIDEO

Dopo una partita bloccata per più di un’ora, il Napoli riesce a sbloccare il match del Tardini contro il Parma: a segno il solito Mertens con il primo gol in Serie A.

Parma-Napoli, sblocca Mertens

Gli azzurri hanno cambiato modulo a partita in corso, scegliendo solo al 62′ l’inserimento di Victor Osimhen in campo. Il nigeriano ha sostituito Diego Demme e ha portato il cambio modulo, con il 4-2-3-1 che tanto piace a Gattuso. Gli azzurri, poi, hanno iniziato a giocare a livelli molto importanti e subito hanno trovato la rete del vantaggio. El Chucky Lozano, migliore in campo per il Napoli, ha cercato proprio Osimhen al centro ma ha trovato Dries Mertens che, da solo in area, ha messo palla alle spalle di Sepe.