Calciomercato Milan, Ajer idea concreta: è un gigante di due metri

Calciomercato Milan, tutto su Ajer: accantonate le idee che portano a Milenkovic e Pezzella?

E’ un obiettivo di calciomercato per il Milan, quello di aggiudicarsi un difensore. Il nuovo nome è quello di Kristoffer Ajer, calciatore norvegese e di proprietà del Celtic. Il club scozzese lo valuta circa 25 milioni ed è uno dei difensori più interessanti dell’intero panorama calcistico. Il difensore fa letteralmente impazzire la dirigenza rossonera, pronta a virare su altri fronti, considerando le complesse trattative per Milenkovic e Pezzella. I due sembrano destinati a restare alla Fiorentina, con Rocco Commisso che non ne vorrebbe proprio sapere di perderli. E’ per questo che spara alto con i prezzi, con oltre 40 milioni chiesti per il serbo e circa 15-20 per German Pezzella.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, altro che Bakayoko! Nuovo nome per la mediana

Milan, un gigante per Pioli: due metri in difesa, c’è Kristoffer Ajer

Ha bisogno di cambiare i propri obiettivi e stando a quel che riportano nel corso della loro edizione odierna, i colleghi di Tuttosport, raccontano un nuovo scenario di calciomercato in casa Milan. Kristoffer Ajer diventa dunque il primo obiettivo. Calciatore molto forte fisicamente e dalle lunghe leve. I suoi 198 centimetri potrebbero garantire solidità difensiva, quella che manca a Milanello. A favore del club rossonero, potrebbe esserci la voglia di monetizzare da parte del Celtic, che calerebbe le proprie pretese economiche, accettando anche un’offerta a meno di 20 milioni. Toccherà capire quali saranno gli sviluppi, il Milan sta prendendo concretamente in considerazione l’idea.

Milan, la scheda tecnica di Ajer

E’ già tre volte campione di Scozia, con tre Supercoppe scozzesi e due coppe di Scozia. Insomma, un Palmares già invidiabile per uno della sua età. A soli 22 anni ha già vinto con la maglia del Celtic, club con il quale ha già raggiunto la bellezza di 137 presenze. Sono sei i gol trovati nel corso della sua esperienza con la società biancoverde, con il vizietto del gol di testa e chi, se non lui. 1 metro e 98, altissimo, potrebbe far molto male alle difese avversarie e sui calci piazzati di Sandro Tonali. E’ la nuova idea per il Milan, perché garantisce robustezza nel reparto di difesa, accanto al capitano, Alessio Romagnoli. Il Milan tenterà l’assalto nel corso di queste settimane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ufficiale l’addio: arrivano fondi importanti