Cagliari, Di Francesco: “Vi svelo le ultime su Godin e Naiggolan”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico ex Sampdoria non ha nascosto la propria emozione per l’incontro con la sua ex squadra.

Intervista a Di Francesco a Sky Sport

“Ho rivisto tanti amici con cui ho vissuto un bel periodo qui a Reggio Emilia sulla panchina del Sassuolo. Ma poi ho pensato solo alla gara, si è un po’ nemici per poi tornare amici. E’ arrivato un pareggio che alla fine possiamo dire che abbia accontentato entrambi”.

Risultato giusto?

Il risultato è corretto anche se dopo il vantaggio potevamo anche chiudere la pratica e raddoppiare. Se fosse arrivato il secondo gol, allora potevamo gestire meglio le occasioni. C’è un pizzico di rammarico ma alla lunga, per come è andata la gara, il pareggio è un risultato che ci sta”.

Di Francesco sulla rosa

“Rapporto con i calciatori?

Io penso di essere un tecnico che da tanto ai giocatori, ma dipende da come ti poni e cosa vuoi dare anche alla squadra sotto il punto di vista della disponibilità. Ho trovato un gruppo splendido, stiamo cercando di migliorarlo sotto ogni punto di vista. Non solo sul piano tecnico ma anche caratteriale. Oggi hanno messo tutto in campo nonostante la partenza complicata che abbiamo avuto, siamo arrivati in ritardo sulle aggressioni. Per questo motivo abbiamo dato libertà ai loro palleggiatori. Poi siamo cresciuti nella manovra e abbiamo avuto occasioni da gol, potevamo farne anche altri come ho già detto”.

Mercato Cagliari, Di Francesco su Godin e Naiggolan

“Godin e Nainggolan per dare qualità?

Prima portiamoli dentro e poi vediamo cosa possono fare per noi. È più vicino Godin da quanto ho saputo dalla stessa società. Speriamo poi che possa arrivare anche Nainggolan per far crescere in personalità il nostro gruppo che resta molto giovane”.

Il centrale Diego Godin, infatti, è oramai ad un passo dal passaggio al Cagliari. Il difensore ex Atletico Madrid nei prossimi giorni dovrebbe spostarsi in Sardegna. Gli ultimi problemi per i nerazzurri sono legati alla buonauscita del difensore che a Cagliari dovrà ridursi lo stipendio.