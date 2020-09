Calciomercato Torino, Torreira: le parole del ds granata

Calciomercato Torino, Torreira non arriva: il ds Vagnati conferma le volontà di Giampaolo

E’ il nome caldo per il calciomercato di Serie A, parliamo di Lucas Torreira, in orbita Torino. Si è vociferato per il forte centrocampista uruguaiano un ritorno in Italia, dal suo fautore, Marco Giampaolo, che gli ha permesso di farsi conoscere all’intero panorama calcistico, grazie alle performance venute fuori in maglia blucerchiata. Alla Sampdoria un’esperienza indimenticabile per lui, con il passaggio all’Arsenal nell’estate del 2018. Potrebbe però, dopo soli due anni, essere già finita la sua avventura al club di Londra. Ma è il ds del Torino, Davide Vagnati, a rivelare una notizia importante sul futuro del centrocampista: non arriverà.

Torino, Torreira non serve più: le parole del ds Vagnati

Sembra averlo scartato ormai, il club granata, tra le proprie idee di calciomercato. Il Torino virerà su altre opzioni, è il ds Vagnati a rivelarlo ai microfoni di Sky Sport, con Marco Giampaolo convinto dagli elementi della sua rosa: “Adesso è inutile parlare di alcune cose, ciò che dobbiamo fare è continuare ad essere concentrati. Torreira arriva? Io ve lo dico, ad inizio stagione abbiamo avuto qualche idea in merito alla questione, ma sono certo che in questo mese di preparazione con Giampaolo, il mister è rimasto molto sorpreso dai suoi calciatori. La fiducia è tutta su Rincon, un nuovo regista non rappresenta la priorità, almeno per il momento”.

Torreira resta all’Arsenal? Un altro club di Serie A potrebbe piombare su di lui, il Torino lo mette da parte

Parole che sanno di addio a quello che era un vero e proprio obiettivo di calciomercato, quello legato a Lucas Torreira. Il calciatore uruguaiano potrebbe dunque restare a Londra, sponda Arsenal, sempre che non venga preso da un altro club italiano, con le volontà del calciatore che potrebbero essere quelle di tornare a giocare nel nostro campionato. Intanto, il ds del club granata, ne parla così: “Questo è un mercato di tante incognite. Con il mister abbiamo fatto tante valutazioni ed è molto soddisfatto della sua rosa. I nostri giocatori sono qui perché crediamo in loro. Vediamo che succede fino alla fine del mercato però, perché manca ancora un po’ ad ottobre”.