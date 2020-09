Calciomercato Juventus, salta Suarez: la decisione di Bartomeu

Via alla nuova stagione di Serie A anche per la Juventus. Il club bianconero scenderà domani in campo a Torino contro la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri. Un match importante e molto atterso per la prima in panchina di Andrea Pirlo in Serie A. Intanto, la società resta concentrata e vigilie sulle trattative di mercato, in particolare quella che riguarda il ruolo di attaccante, ruolo che resta ancora scoperto a poche settimane dalla chiusura del mercato. Suarez e Dzeko i nomi in cima alla lista.

Mercato Juventus, arriva l’annuncio del presidente Bartomeu su Luis Suarez

Il Barcellona è al centro del mercato europeo tra entrate ed uscite. Il club spagnolo, con Vidal e Suarez, tiene in ansia i tifosi di Inter e Juventus che sognano i colpi da parte dei propri club. Tra i due calciatori del club catalano però pare che solo il primo possa approdare in Serie A, un ritorno per lui dopo l’esperienza alla Juventus in passato. Intanto, sono arrivate delle dichiarazioni significative del presidente Bartomeu che ha annunciato il futuro di Luis Suarez. Per il numero uno del club spagnolo, l’attaccante uruguaiano è un giocatore fondamentale per la squadra e ha ancora un anno di contratto. Per questo Paratici è a lavoro per un doppio colpo.

Calciomercato Juve, salta Suarez: arriva Dzeko per Pirlo

Sembra dunque essere saltato l’affare Luis Suarez, che non è mai stata la prima vera scelta della Juventus e di mister Andrea Pirlo. Il nuovo allenatore, infatti, ha fatto richiesta di acquisto di Edin Dzeko dal primo giorno che è arrivato in bianconero. La trattativa è ormai chiusa e il bosniaco è atteso a Torino nella giornata di lunedì per essere ufficializzato. Nella prima giornata di Hellas Verona-Roma non è sceso in campo ed è stato lasciato in panchina. Intanto, alla Juve potrebbe esserci un ritorno, si tratta di Moise Kean. Il giovane attaccante in forza all’Everton potrebbe fare ritorno in Serie A nei prossimi giorni, il suo agente Mino Raiola sta lavorando per chiudere un accordo.

