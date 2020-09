Calciomercato Juventus: giallo Suarez, le ultime

La Juventus prenderà anche Luis Suarez? Non è ancora chiaro se il club bianconero potrà acquistare anche l’attaccante del Barcellona oltre a Dzeko.

Mercato Juve 2020: Suarez con Dzeko?

La Juventus cerca una punta. Nelle ultime ore pare che i bianconeri siano ad un passo da Edin Dzeko. Tuttavia ieri l’altro obiettivo di mercato dei bianconeri, Luis Suarez, ha sostenuto l’esame di italiano a Perugia ed è ad un passo dal ricevere il passaporto italiano che avrebbe dovuto sbloccare il suo passaggio alla Juventus.

Calciomercato Juventus: Suarez presto sarà italiano

Come noto, sfruttando la moglie friulana, Suarez ha ottenuto il passaporto comunitario. O meglio, ha superato l’esame di italiano per ottenerlo, e ora aspetta i tempi burocratici.

Nel dialogo di ieri, a sorpresa, Suarez ha scelto di parlare di Torino e soprattutto a fine prova ha scambiato due battute significative. Alla domanda che gli è stata posta all’interno della sede di Perucia sul passaggio alla Juventus, Suarez ha risposto: «Sì, possibile».

Ora però risulta complicato per la Juve dopo Dzeko (33 anni e 7.5 milioni a stagione), aggiungere all’attacco anche Suarez che ha 33 anni ed uno stipendio doppio (ma simile grazie al ddr crescita).

In teoria la Juventus, come riportato dalla GDS, potrebbe anche prenderlo ma dovrebbe cedere Paulo Dybala. Suarez a quel punto potrebbe firmare entro il 5 ottobre o anche oltre ma senza giochare poi la Champions League a gironi. Tornerebbe disponibile per la fase a eliminazione diretta, lo stesso scenario che si verificherebbe in caso di firma con la Juve a gennaio.

Juventus, ora che succede a Barcellona?

Di fatto l’esame effettuato ieri da Suarez serve anche come monito per il Barcellona. Nelle ultime setimane, infatti, il club catalano avrebbe mosso passi verso la permanenza attraverso Koeman, allenatore di bastone e di carota. Domani il Barça giocherà il trofeo Gamper e una convocazione, la prima dell’estate, riporterebbe un po’ di sereno tra il club ed il calciatore.

L’esame di ieri, infatti, potrebbe esser stato un modo anche per assicurarsi un futuro dopo questa stagione o anche per mettersi rispetto al Barcellona in una posizione di forza nella trattativa per la buonauscita sul suo contratto.

