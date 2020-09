Calciomercato Juventus, Suarez si allontana sempre di più. Le ultime

I giorni passano, il 5 ottobre (data di scadenza del calciomercato) si avvicina sempre di più e la possibilità di un trasferimento di Luis Suarez alla Juventus si allontana giorno dopo giorno. Il calciatore non ha ancora ottenuto la cittadinanza italiana.

L’obiettivo della Juventus rimane sempre Suarez

La Juventus non ha alcuna intenzione di arrendersi: per il reparto offensivo (e per il dopo Gonzalo Higuain) il nome è solo quello di Luis Suarez. Il calciatore è in uscita dai blaugrana (lo conferma anche la non convocazione per la prima amichevole della squadra guidata da Ronald Koeman). E’ il nazionale uruguaiano il nome ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo. La trattativa che dovrebbe portarlo nella nostra Serie A si fa sempre più complicata però. Il passaporto comunitario tarda ad arrivare e Torino si fa sempre più lontana. Questa potrebbe essere una buona notizia per un’altra squadra di Liga interessata al calciatore, ovvero l’Atletico Madrid. Pare, infatti, che l’allenatore dei ‘Colochoneros’, Diego Pablo Simeone, abbia individuato nel ‘Pistolero’ il giusto rinforzo per il suo attacco. Anche a causa delle imminenti partenze di Diego Costa e (forse) di Alvaro Morata. C’è pessimismo in casa Juventus, ma la speranza si sa è l’ultima a morire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, che frecciata di Pjanic ai bianconeri: la conferenza

L’esame è ancora lontano, la ‘Vecchia Signora’ non può aspettare

L’esame che dovrà sostenere il calciatore per ottenere la cittadinanza italiana non è così alle porte. Infatti pare che ci voglia ancora molto tempo affinché il centravanti possa sostenere la prova. La Juventus, dal canto suo, non può permettersi di aspettare ancora tanto tempo. Il campionato ripartirà tra meno di una settimana e Pirlo può contare solo su Dybala ed il portoghese come attaccanti (il che non è proprio una brutta notizia), ma un centravanti che possa sostituire il ‘Pipita’ serve eccome. Anche perché bisogna consegnare alla UEFA la famosa lista Champions entro un determinato periodo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Suarez: arriva la decisione di Koeman

Se non arriva Suarez si rispolvera il ‘Piano B’

Prima di accordarsi con il blaugrana, i bianconeri avevano in pugno il bosniaco della Roma, Edin Dzeko. Il capitano giallorosso aspettava solo di firmare il contratto con la sua nuova squadra, ma il tutto è saltato. Non è da escludere che Fabio Paratici possa tornare alla carica per l’ex Manchester City.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, situazione Dybala: a Torino arriva l’agente