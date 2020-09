Sarà la Fiorentina ad aprire la nuova stagione di Serie A 2020/21. Il club viola ospiterà allo stadio Artemio Franchi il Torino di Marco Giampaolo. La società viola ha chiuso colpi importantissimi la scorsa stagione e anche in queste ultime sessioni tra gennaio e l’attuale. Ma non è finita qui. Il mercato chiuderà agli inizi di ottobre e l’intenzione del club del patron Rocco commisso è quello di approfittare dei migliori colpi che il mercato offre. Ad oggi la Fiorentina è una delle squadre con la rosa più completa e già ben strutturata, soltanto qualche uscita potrebbe avvicinare nuovi colpi. Gli ultimi arrivi sono stati quelli di Borja Valero e Bonaventura, oltre ad Amrabat che si è unito alla squadra dopo aver firmato già lo scorso gennaio.

Mercato Fiorentina, arrivano le parole di Commisso

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, è intervenuto nelle ultime ore di questa mattina per parlare delle trattative di mercato e non solo. Il presidente ha rivelato che a causa delle regole Covid non potrà vivere come sempre, ma ha detto di voler stare vicino alla squadra e ai suoi dirigenti per le trattative di mercato. Infine alcune dichiarazioni sul nuovo stadio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Torino beffa la Fiorentina per Torreira

Calciomercato Fiorentina, Commisso su Chiesa, Milenkovic e Pezzella

Commisso conferma le parole usate da Pradè ‘La squadra è fatta’ ed è stata costruita attraverso una grande rivoluzione, dovo l’85% dei giocatori sono arrivati negli ultimi due anni. Dopo elogi sui nuovi arrivi come Bonaventura e Amrabat, sono arrivate anche parole per i calciatori che già sono in rosa e hanno tanto mercato come Chiesa, Pezzella e Milenkovic. Il presidente ha spiegato di aver letto molte fake news in giro in queste ultime settimane su di lui e che al momento la società è concentrata sui rinnovi dei due difensori (Pezzella e Milenkovic). Piena fiducia a mister Iachini, con l’obiettivo di conquistare almeno l’Europa League in vista della prossima stagione. Step by step per una società che ha tanta voglia di crescere.

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina, sfida alla Juve per De Paul