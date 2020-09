Il Napoli è tra le squadre italiane che ha investito più di tutti in questa sessione di calciomercato e ora attende con impazienza alcune cessioni per tornare ad operare in entrata.

Calciomercato Napoli, Ghoulam blocca i nuovi acquisti

La volontà di Gennaro Gattuso è quella di migliorare in ogni reparto, anche a costo di sacrificare qualche big. Per il momento il Napoli ha perfezionato l’attacco (anche se valuta ancora l’acquisto di un esterno) ma deve ancora fare i conti con la difesa e il centrocampo, in cui manca qualche tassello fondamentale. Assodato che la situazione Koulibaly non è di facile risoluzione, il club azzurro vorrebbe capire anche il futuro di Faouzi Ghoulam. L’esterno algerino non è stato di grande aiuto la scorsa stagione e il Napoli vorrebbe lasciarlo partire per fare spazio a nomi nuovi e per liberarsi di un ingaggio particolarmente pesante.

Calciomercato Napoli, Hysaj vicino al rinnovo

Calciomercaro Napoli, Emerson Palmieri e Karbownik nel mirino

Per la fascia sinistra piacciono due nomi in particolare: Emerson Palmieri e Michal Karbownik. Due calciatori molto diversi per caratteristiche, esperienza e costi che, però, hanno il destino in comune in questo momento: lontani dal Napoli “a causa” di Ghoulam. Se l’esterno algerino non uscirà, infatti, per il Napoli sarà difficile approfondire i discorsi con il Chelsea o con il Legia Varsavia per chiudere uno dei due obiettivi. L’esterno polacco è più duttile del collega italo-brasiliano e costa di meno, per questo il Napoli preferirebbe puntare su di lui ma a Gennaro Gattuso piace molto anche l’esterno del Chelsea, in uscita dai Blues. Con il club inglese, però, il Napoli si siederebbe al tavolo solo portanto un’offerta di prestito con diritto di riscatto.

Per Reguilon c’è la Premier League

Nelle scorse settimane, poi, il Napoli aveva provato anche l’approccio con il Real Madrid per arrivare a Sergio Reguilon. Il terzino ha disputato l’ultima stagione al Siviglia, vincendo l’Europa League da protagonista, ma non è nelle idee di Zinedine Zidane per il futuro prossimo. Il Napoli ha sondato il terreno con i Blancos ma si è sentito rispondere con una richiesta di 30 milioni di euro: troppi per le casse del Napoli che avrebbe voluto imbastire una proposta di prestito con diritto di riscatto. E allora per il terzino spagnolo si sono fatti avanti altri club e in particolare il Manchester United che ha già un accordo di massima con il calciatore e sta cercando un’intesa con il Real Madrid che chiede 30 milioni più la “classica” clausola di recompra. Si tratta e intanto il Napoli si allontana sempre di più.

