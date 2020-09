Calciomercato Juventus: bomba dalla Spagna su Luis Suarez

Calciomercato Juventus, novità su Luis Suarez: la decisione è arrivata sull’uruguaiano

E’ il nome più gradito dai tifosi della Juventus, quello di Luis Suarez, calciatore che in questo calciomercato è stato accostato al club bianconero. Il pistolero è finito al centro del caos, assieme agli altri calciatori della società blaugrana. Ma dopo la permanenza di Lionel Messi, potrebbe arrivare anche quella per lui. Nel frattempo Pirlo ha denunciato l’assenza di un vero e proprio numero nove, senza troppi giri di parole: “Mi serve un attaccante, non so quando, ma mi servirebbe il prima possibile. Il calciomercato è lungo, aspettiamo”.

Un’attesa che, però, si è allungata praticamente fino all’inizio di questo campionato. Salvo clamorosi colpi di scena in questa settimana, domenica sarà già il momento di tornare in campo per la Serie A. E, per la sfida contro la Sampdoria, Andrea Pirlo potrebbe essere costretto alla soluzione che vedrebbe Kulusevski punta, nel tridente formato con Dybala e Cristiano Ronaldo.

L’annuncio su Suarez: Koeman lo vuole, la Juventus resta a mani vuote

Deve passare l’esame per il passaporto italiano, ma tutto sembra essersi rovesciato sul fronte Suarez. Stando a quanto rivelato dai colleghi spagnoli de El Chiringuito TV, attraverso le parole di Cristobal Soria, il tecnico del Barcellona non avrebbe dato il suo ‘sì’ al trasferimento del pistolero. Koeman vuole avere ancora Luis Suarez e starebbe convincendo il calciatore uruguaiano ad accettare la proposta di continuare in catalogna. Juventus che vede allontanare sempre di più il calciatore, che potrebbe clamorosamente restare in Spagna.

Juventus su Milik e Dzeko: ora le priorità diventano loro due

Intanto la Juventus è costretta a virare su altre soluzioni, dopo l’addio dell’ipotesi di calciomercato che vedeva protagonista il nome di Luis Suarez. E, quelle in auge, restano legate ai nomi di Arkadiusz Milik ed Edin Dzeko. A questo punto, il polacco potrebbe diventare una priorità, se la trattativa che lo porta a Roma, non si sblocca. A restar fermo, a quel punto, sarebbe Edin Dzeko e toccherà capire se resterà capitano del club capitolino, dopo i “mal di pancia” da cessione.

