Calciomercato Juventus, Dzeko in rimonta: l’intreccio con Milik, Suarez defilato

Calciomercato Juventus, Dzeko torna in auge tra gli obiettivi: la situazione

Il calciomercato della Juventus è incentrato sull’attacco e il nome di Edin Dzeko è tornato in auge tra gli obiettivi di Fabio Paratici. Il CFO bianconero è a lavoro e in costante contatto con presidente e allenatore, Andrea Pirlo. Il nuovo tecnico dei bianconeri, ad una settimana dall’inizio del campionato, non ha ancora la punta che cercava. L’addio di Gonzalo Higuain è arrivato e ora, numericamente, la Juventus è senza centravanti titolare. L’unica punta e non naturale, al momento, è Cristiano Ronaldo, calciatore portoghese che non vede l’ora di scoprire chi sarà il partner del gol che la Juve sta cercando. La Juventus, ormai, sembra oscillare su due nomi: Edin Dzeko o Luis Suarez.

Suarez può rescindere col Barcellona, ma occhio alla “rimonta Dzeko”: accelerata Juventus per il bosniaco

Per il centravanti del Barcellona sembra ancora esserci qualche problema, nonostante dalla Spagna sia arrivata qualche voce in merito alla sua rescissione proprio con la società blaugrana. Luis Suarez resta ovviamente un nome caldo quindi in casa Juventus, ma stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport, il calciomercato della Juventus potrebbe vedere una clamorosa rimonta per Edin Dzeko. Sì, il quotidiano piemontese stampa in prima pagina il bosniaco, raccontando dello scenario di mercato che lo vede protagonista. Il suo è un addio ormai quasi certo dai colori giallorossi, toccherà praticamente sbloccare l’affare Milik per dare via ad un effetto domino tra i tre club interessati.

L’intreccio di calciomercato tra Juventus, Roma e Napoli: effetto domino

Mentre Milik viene praticamente fatto fuori rosa, con l’annuncio di Gennaro Gattuso molto chiaro, gli affari si spostano sulla direzione di Roma e Juventus. Sì, perché se il polacco dovesse decidere di accettare l’idea da protagonista assoluto con i colori giallorossi addosso, allora si sbloccherebbe quello che è l’affare che porta il bosniaco alla Juventus. Prima si fa e meglio è, con Edin Dzeko che sembra aver completamente superato Milik nelle idee del club bianconero. Toccherà capire quali saranno le intenzioni con Suarez, ma per il bosniaco sembra praticamente esserci riaccesa la pista che porta alla Juventus, nuova, di Andrea Pirlo.

