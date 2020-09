Calciomercato Juventus: svolta Suarez, le ultime da Barcellona

Calciomercato Juventus, svolta nel futuro di Suarez? Secondo quanto filtra dalla Spagna, la situazione dell’attaccante ex Liverpool potrebbe cambiare nelle prossime ore.

Calciomercato Juve: Suarez resta al Barcellona?

Il Barcellona potrebbe trattenere Luis Suarez. L’attaccante, che era finito nel mirino della Juventus, potrebbe fare un passo indietro e restare in Liga.

Il club bianconero, infatti, resta ancora alle prese con il reperimento di un attaccante centrale che manca ad Andrea Pirlo. Con l’addio di Higuain ad un passo, la Juve aspetta, o aspettava, Luis Suarez.

Il club bianconero, infatti, nelle ultime settimane aveva trovato un accordo sul contratto del calciatore del Barcellona. L’affare sembrava ai dettagli e sembrava che il club bianconero aspettasse solo il passaporto comunitario della punta.

Ultime Juventus: colpo di scena

Invece nelle ultime ore sono arrivare dalla Spagna due indiscrezioni clamorose. La prima, che vi abbiamo raccontato nel pomeriggio, annuncia l’ingresso nella trattativa dell’Atletico Madrid. La seconda, di serata, parla della possibilità del Barcellona di tenere clamorosamente Suarez.

Una scelta per accontentare Messi ma non solo.

Oltre alle problematiche relative all’ottenimento del passaporto comunitario, però, adesso adesso ad impensierire la Juventus potrebbe esserci l’idea di Ronald Koeman, nuovo allenatore del Barca, di tenere la punta.

Secondo quanto riportato da “TV3“, infatti, il tecnico blaugrana avrebbe deciso di puntare sull’uruguaiano e provare a tenerlo in rosa anche per la prossima stagione.

L’allenatore olandese, che aveva cominciato con il piede sbagliato sia con Messi che con Suarez, in queste settimane sembrerebbe aver cambiato idea. Pare infatti che Koeman sia rimasto folgorato dall’atteggiamento dell’attaccante nei primi allenamenti, riconsiderando così la sua posizione sulla punta.

Mercato Juventus: ora chi arriva?

Per questo motivo ora per la Juventus potrebbero aprirsi altri scenari. I bianconeri hanno in mente altre tre alternative. La prima porterebbe sempre ad Edin Dzeko, da sempre prima scelta di Andrea Pirlo ma che la Roma non cederà se non dovesse arrivare a Milik o ad un’altra punta. Il terzino nome è quello dell’ex Alvaro Morata, inforza all’Atletico, che potrebbe arrivare se Suarez finisse a Madrid. L’ultimo nome, invece, è quello di Edinson Cavani. La punta è svincolata ma chiede un contratto da 10 milioni a stagione, magari triennale.

