Calciomercato Juventus, clamoroso: Suarez va all’Atletico Madrid

Luis Suarez è il sogno di calciomercato della Juventus che da giorni sta lavorando per portarlo in Serie A. La situazione relativa al suo trasferimento è molto complicata e nelle ultime sono sorti problemi importanti nella trattativa.

Calciomercato Juventus, Saurez si allontana

Terminata la telenovela Messi, per il Barcellona è tempo di far chiarezza con tutti gli altri calciatori scontenti o non più nelle idee di Ronald Koeman. Tra questi c’è sicuramente Luis Suarez che negli ultimi giorni è stato accostato alla Juventus che vorrebbe portarlo in Serie A a parametro zero. Si è parlato di un esame di italiano per rendere comunitario il passaporto dell’attaccante uruguaiano e del successivo affondo definitivo dei bianconeri per la conclusione della trattativa. Intanto ieri alcuni indizi social del campione blaugrana avevano fatto pensare al peggio e oggi i fantasmi sono tornati a farsi vivi. Nelle ultime ore, infatti, Suarez si è sensibilmente allontanato dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, nessuna possibilità per il campione: le ultime

Calciomercato Juventus, Suarez all’Atletico Madrid

Stando a quanto riferisce Deportes Cuatro, l’Atletico Madrid si è prepontentemente inserito nelle chiacchiere tra Juventus e l’entourage di Luis Suarez. El Cholo Simeone ha individuato nell’attaccante uruguaiano l’uomo perfetto per la sua idea di calcio. Secondo il portale spagnolo l’interesse è reciproco perché il club rojiblanco è convinto che il calciatore possa disputare almeno altre due stagioni ad altissimi livelli e lo stesso Suarez preferirebbe restare in Spagna. Morata e Diego Costa non hanno dato il giusto apporto al club di Simeone che vorrebbe affidare il futuro alla “garra” dell’attaccante del Barcellona. Nei prossimi giorni il club del Wanda Metropolitano proverà ad acceleare i tempi.

Calciomercato Juventus, si allontana un altro obiettivo

Juve, per l’attacco si fa largo l’idea Morata

Per la Juventus, dunque, sembra essersi improvvisamente raffreddata la pista che porta a Luis Suarez ma l’alternativa potrebbe arrivare proprio dai rivali nella corsa all’uruguaiano. Andrea Pirlo apprezza tantissimo Alvaro Morata che vorrebbe tornare alla Juventus, dopo due stagioni indimenticabili, e proprio un accordo con l’Atletico potrebbe far felici tutti. Per la Juventus l’unica certezza in questo momento è la fretta di arrivare ad un attaccante per permettere ad Andrea Pirlo di lavorare tranquillamente.

