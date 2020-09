Calciomercato Napoli, c’è l’apertura per il centrocampista: “Perfetto per Gattuso”

Senza uscite non ci saranno entrate: è il diktat del calciomercato del Napoli. L’acquisto di Victor Osimhen ha “prosciugato” le casse del club di Aurelio De Laurentiis che ora attende le offerte giuste per cedere alcuni calciatori e reinvestire il ricavato sul mercato.

Calciomercato Napoli, piace Szoboszlai

Ceduto Allan all’Everton di Carlo Ancelotti, il Napoli cerca nuovi centrocampisti che potrebbero fare al caso di Gennaro Gattuso, orientato per due opzioni di gioco diverse. Oltre l’ormai canonico 4-3-3, il tecnico calabrese sta valutando anche il 4-2-3-1 e per questo motivo si sta cercando un centrocampista che sappia giocare sia da mediano in un centrocampo a due che da mezzala. Tra i nomi in orbita azzurra c’è Dominik Szoboszlai, jolly del Salisburgo e della Nazionale ungherese in cerca del definitivo salto di qualità.

Calciomercato Napoli, le parole del CT dell’Ungheria su Szoboszlai

Szoboszlai è stato impegnato nelle gare di Nations League che lo hanno visto protagonista in positivo con un gol spettacolare da punizione durante la gara contro la Turchia. La redazione di calcionapoli24.it ha contattato Marco Rossi, CT dell’Ungheria che ha parlato della possibilità di vedere Dominik Szoboszlai in Serie A, con la maglia del Napoli.

“Szoboszlai ha delle capacità balistiche importanti, è un calciatore diverso dagli altri. E’ addirittura difficile spiegarlo a parole. Ha delle abilità incredibili sia nel piazzarla che nel tirare di potenza”.

Caratteristiche? “E’ un centrocampista con importanti doti offensive, quindi nel centrocampo a tre come quello del Napoli lui potrebbe ricoprire il ruolo dell’ipotetico numero 10. Nel Salisburgo gioca esterno a sinistra: tecnicamente è completo ma può e deve ancora crescere nella fase di non possesso“.

Rossi: “Mi ha detto che voleva andare via subito”

Il calciatore ungherese è stato accostato anche al Milan mesi fa, con l’arrivo di Ralf Rangnick. Poi le cose sono andate diversamente e lo stesso Szoboszlai aveva dichiarato la volontà di restare un altro anno al Salisburgo. Il CT dell’Ungheria, gli ha consigliato la Serie A.

“Non mi ha chiesto di insegnargli l’italiano. L’unica cosa che mi ha detto un po’ di tempo fa, è che se doveva cambiare squadra voleva farlo subito. Ha intenzione di fare un passo in avanti ma non vuole perdere tempo: se andasse oggi in un ambiente nel quale si sta lavorando già da un po’ arriverebbe in ritardo e vedrebbe privilegiati altri giocatori“.

Napoli? “Sarei contentissimo di vederlo giocare nel Napoli, come collocazione tattica nello schema di Gattuso può fare bene. Si troverebbe sicuramente molto bene, anche in città. A Napoli è impossibile non trovarsi bene“.

