Calciomercato Inter, Godin dice addio: ma non alla Serie A

Calciomercato Inter, Godin ai saluti: il centrale di difesa del club nerazzurro sarebbe pronto ad una nuova esperienza

Non ha convinto all’Inter nel suo anno in Serie A, dopo l’addio all’Atletico Madrid. E’ per questo che Diego Godin, è al centro delle voci di calciomercato, e non sembra essere però troppo lontano dall’Italia il suo futuro. E’ stata un’annata complessa quella per lui, con la titolarità trovata soltanto nel periodo post-lockdown, quando è rientrato nelle gerarchie di Antonio Conte, trovando presenze importanti e pure nella finale di Europa League, gara da cui è uscita sconfitta poi la sua stessa squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, riecco Tolisso: è qualcosa di più di un piano B

Inter, Godin dice addio dopo un solo anno: la scelta per il suo futuro

Potrebbe concludersi amaramente l’avventura interista di Diego Godin, difensore uruguaiano acquistato a costo zero nella scorsa stagione, dopo un’incredibile carriera passata con la maglia dei Colchoneros. Una vita all’Atletico Madrid, ma stesso dalla Spagna giungono voci importanti sul suo futuro, che non lo vedono nuovamente a Madrid, come si era ipotizzato, per chiudere una brillante carriera. Stando a quel che rivelano i colleghi di ESPN, il suo futuro potrebbe clamorosamente essere ancora in Serie A, con la maglia di un altro club.

Godin ancora in Serie A dopo l’esperienza all’Inter: due big potrebbero aggiudicarselo

Non si opporrà alla scelta di essere ceduto, perché è consapevole del poco utilizzo che avrebbe nella difesa a tre di Antonio Conte. Diego Godin è pronto alla partenza e alcuni club italiani, come riportato dai colleghi iberici, sarebbero attenzionati su di lui. Monitorano la situazione legata al suo futuro e Godin dovrà abbassarsi un pochino il pesante ingaggio, per restare in Italia. Tra i club che potrebbero aggiudicarsi il difensore, ci potrebbero essere il Napoli – a caccia di un centrale d’esperienza dopo l’addio di Koulibaly – e la Roma, che potrebbe puntare a sorpresa su di lui. Occhio anche all’idea Fiorentina, che lo piazzerebbe in un modulo di gioco che lui già conosce alla perfezione. Accanto a Milenkovic e Pezzella, nella difesa a tre di Beppe Iachini. Sarebbe il sogno di Commisso e del popolo viola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli: sgarbo a Inter e Juventus