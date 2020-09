Calciomercato Juventus, accelerata Suarez: ecco cosa manca alla chiusura

Il mercato di Serie A si fa sempre più intenso, e a distanza di pochissimi giorni dall’inizio del campionato, la maggior parte delle squadre sta cercando di accelerare la chiusura di vari colpi. Ne sa qualcosa la Juventus, impegnata in una trattativa importantissima: quella per Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano è un vero e proprio sogno per la squadra bianconera, e pare che i contatti siano andati avanti molto bene in queste ultime ore.

Ultime Juventus: colpo Suarez, esame di italiano in arrivo

Suarez è sempre di più un obiettivo per la Juventus, e se prima si poteva considerare il Pistolero come una semplice suggestione di mercato, adesso lo scenario è totalmente diverso. Ora il bomber blaugrana può arrivare sul serio, e da qui ai prossimi giorni potrebbero esserci delle novità clamorose: il giocatore avrebbe già l’ok del Barcellona, e si starebbe accelerando per l’esame di italiano. L’unica vicenda, o ostacolo che a dir si voglia, è infatti legata al passaporto del giocatore, non valide per l’arrivo a Torino. I tempi andranno gestiti con cura, ma la sensazione è che da entrambe le parti ci sia voglia di chiudere. Cosa manca per per il colpo dell’estate? Soltanto le ultime questioni burocratiche, così come riportato da Tuttosport.

Notizie Juventus: intesa per Suarez, le cifre

La Juventus e Suarez non sono mai stati così vicini, e la questione passaporto sembra davvero essere l’ultimo muro da saltare in questa spinosa trattativa. La Vecchia Signora ha già un accordo con il giocatore sulla base di 2-3 anni di contratto, e con un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione. Cifre importanti, ma che sembrano quasi doverose per uno degli attaccanti più forti in circolazione. Koeman lo ha praticamente escluso dalle gerarchie, Pirlo lo aspetta a braccia aperte, e adesso anche i tifosi possono sognare con ottimismo.

Mercato Juventus: le alternative al Pistolero

Se da una parte il Pistolero si avvicina, dall’altra però la Juventus non vuole farsi trovare impreparata in caso di clamorosi stravolgimenti di fronte. Ecco che si valutano delle alternative a Suarez: Edin Dzeko in primis, Morata come eventuale suggestione per un ritorno, e infine il sempreverde Cavani.

