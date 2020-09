Il Milan continua a cercare un difensore per Pioli per la prossima stagione ma il prezzo di Nikola Milenkovic resta fuori portata per le casse del club rossonero.

Calciomercato Milan: Milenkovic costa troppo

Ultime Milan, Milenkovic costa troppo per i rossoneri? Come riportato da CDS, il club rossonero starebbe provando a prendere ancora un centrale per far compagnia nel reparto a Romagnoli unico titolare certo nella difesa rossonera.

Tuttavia non si sblocca la trattativa per Milenkovic, obiettivo delle scorse settimane dei rossoneri e che vorrebbe Pioli. Il centrale della Fiorentina costa quasi quaranta milioni, i toscani non vogliono intavolare alcuno scambio e non hanno aperto all’arrivo di Paquetà o ad una soluzione in prestito.

Per questo motivo per i rossoneri ora la strada sembra in salita. Ad oggi il Milan può contare solo su Romagnoli, Kjaer, Duarte, Musacchio e Gabbia. Non un pacchetto di centrali di eccellenza per età e rendimento.

Mercato Milan, c’è speranza per Milenkovic?

Per fortuna dei rossoneri, tuttavia, il mercato termina tra oltre un mese. In questi giorni il club proverà a portare un rinforzo a Pioli, magari pescando dall’estero o facendo leva su Ramadani, agente di Milenkovic che vorrebbe portarlo via dalla Fiorentina. I rossoneri, inoltre, vorrebbero il calciatore prima dei preliminari di Europa League che sono assolutamente da superare.

Mercato Milan, valutazioni troppo alte

Uni dei problemi del Milan sono le mega-valutazioni che i club danno ai loro centrali. Il mercato francese può offrire al Milan l’opportunità di Wesley Fofana: altro millennial, come Tonali, che l’anno scorso ha anche giocato due partite in Europa indossando la maglia del Saint Etienne. Per il centrale difensivo, la società francese ha però chiesto 30 milioni. A queste condizioni, per il Milan non può trattare e potrebbe virare su Milenkovic con la Fiorentina.

Calciomercato Milan, Nacho l’obiettivo in difesa

Occhio anche alla sorpresa da Madrid. Il Milan ha incontrato l’agente di Milenkovic e di Jovic nelle ultime ore ma attenzione all’ultimo nome fatto da Don Balon in Spagna, il Milan potrebbe decidere di puntare su Nacho Fernandez del Real Madrid. Gli spagnoli chiedono per il 30enne in scadenza nel 2022 “solo” 15 milioni. Un prezzo fattibile per un calciatore di qualità.

