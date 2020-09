Serie A, apertura stadi: arriva l’annuncio di Spadafora

Il campionato di Serie A 2020/21 inizierà tra due settimane. Nel weekend tra il 19 e il 20 settembre le squadre (ma non tutte) torneranno sul tereno di gioco per la prima giornata. Alcuni club hanno chiesto il rinvio della propria prima giornata dato che hanno terminato la scorsa stagione soltanto qualche settimana fa. Troppo poco tempo tra le fine della scorsa stagione e l’inizio della prossima, con i calciatori che hanno avuto solo due settimane di riposo prima di poter tornare nuovamente sui campi con una preparazione atletica veloce e diversa dai soliti anni.

Serie A 2020/21, si partirà quasi sicuramente senza tifosi

Il presidente Gravina, nei giorni scorsi, non ha dato segnali rassicuranti riguardo la riapertura degli stadi per i tifosi. Ancora troppo alti i numeri di contagi in Italia da Coronavirus e per questo continuano le tante ipotesi riguardo una data. L’intenzione è quella di far tornare il prima possibile i tifosi sui campi per essere vicini alle proprie squadre, ma ad oggi non sembrano esserci notizie positive. Intanto, nelle ultime ore, è tornato a parlare il Ministro Spadafora. Si lavora d un piano ben dettagliati.

Serie A, Spadafora sulla riapertura degli stadi

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, aveva già parlato dela caso della riapertura degli stadi per il campionato italiano nelle settimane scorse. Il Ministro ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di Rai Sport e ha risposto alle consuete domande riguardo la riapertura degli stadi. Ad oggi non ci sono date, ma c’è un piano ben preciso per portare il prima possibile la gente di nuovo vicino i propri club per assistere alle partite di calcio, ma non solo, si proveranno ad aprire tutti gli impianti sportivi italiani. Ci vorrà ancora del tempo come ammesso da Spadafora che spera che questo giorno arrivi il prima possibile. Intanto, la settimana prossima ci sarà la ripartenza della scuola e sarà un test molto importante per l’Itlalia secondo il Ministro. Entro fine settembre ci saranno le valutazioni per considerare il ritorno degli spettatori negli stadi.

