Calciomercato Torino, furia Cairo: “Basta parlare di lui!”

Il presidente dei granata, Urbano Cairo, ha rilasciato importanti dichiarazioni per quanto riguarda il calciomercato. Il suo Torino pare che stia seguendo un calciatore che gioca in Premier League, anche se il patron apre anche ad altri obiettivi.

Cairo su Torreira: “Non siamo mica ossessionati da lui?“

Alcune squadre di Serie A (come la Fiorentina e appunto il Torino) stanno cercando di riportare in Italia il centrocampista uruguaiano Lucas Torreira. Il calciatore, ex Sampdoria, milita tutt’ora in Premier League con la maglia dell’Arsenal. Sia con Unay Emery che con Mikel Arteta non ha giocato molto (la maggior parte delle volte è subentrato dalla panchina) e vorrebbe più spazio. Ed è per questo che si è aperta una possibilità concreta di un suo ritorno nel calcio italiano e quindi lasciare i ‘gunners’ definitivamente. Proprio su Torreira si è voluto concentrare il numero uno granata, Urbano Cairo, durante il ‘Festival della tv’ in programma a Dogliani: “Sicuramente stiamo parlando di un ottimo giocatore, ma di certo non è l’unico profilo che stiamo seguendo in questo momento. Non pensate che il nostro mister Giampaolo mi chieda insistentemente di lui, non siamo mica ossessionati!“.

Sul mercato: “Stiamo seguendo altri profili“

“L’uruguaiano non è l’unico calciatore che stiamo seguendo. Ne stiamo visionando altri, ma in questo momento non posso fare nomi. Per il momento abbiamo accontentato l’allenatore con tre acquisti da lui richiesti (Ricardo Rodriguez, Vojvoda e Linetty). Ha voluto sperimentare il nostro Rincon come play in mezzo al campo e devo dire che ne è rimasta davvero entusiasta delle sue capacità. Di Tomas è molto contento, ma se dovessimo trovare un giovane credo sarebbe la cosa migliore“.

Intanto si allontana Bonaventura

Giacomo Bonaventura si allontana, quasi definitivamente, da un suo possibile trasferimento in Piemonte. Il calciatore, ora svincolato, pare abbia trovato un accordo con la Fiorentina di Rocco Commisso. Sull’ex Milan da tempo c’erano gli occhi dei granata, ma anche della Lazio, Atalanta e del neopromosso Benevento. Niente da fare per Marco Giampaolo che aveva richiesto anche l’acquisto del mediano che ha allenato ai tempi rossoneri.

