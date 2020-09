La Juventus sta lavorando a spron battuto per regalare ad Andrea Pirlo una rosa completa già per l’inizio della stagione, senza attendere la fine del calciomercato. Dopo Arthur e McKennie, i bianconeri sono pronti ad altri colpi di grande importanza.

Calciomercato Juventus, Suarez si avvicina

La crisi del Barcellona porterà tantissimi calciatori a dire addio. Da Messi a Rakitic, passando per Umtiti, Vidal e Luis Suarez, il Barça potrebbe trovarsi a dover cambiare metà della rosa titolare che ha concluso la scorsa stagione. La situazione più spinosa riguarda certamente Lionel Messi che ha chiesto la cessione senza, però, aver trovato il club che pagherebbe la clausola rescissoria da 700 milioni di euro. Più semplice, invece, il futuro di Luis Suarez e Arturo Vidal. Per entrambi potrebbe esserci la Serie A nel futuro: il centrocampista cileno è nel mirino dell’Inter di Antonio Conte e nelle prossime ore potrebbe accordarsi in maniera definitiva, tornando nel campionato italiano. Luis Suarez, invece, è un obiettivo di mercato della Juventus di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per Ndombele

Juventus, per Suarez sono da limare gli ultimi dettagli

Tra Dzeko e Milik, l’ha spunata Suarez. L’attaccante uruguaiano è balzato in cima alla lista dei desideri bianconeri dopo la decisione del Barcellona di cederlo e la Juve sta spingendo sull’acceleratore per chiudere il prima possibile ma negli ultimi giorni sono nati dei problemi. Soprattutto relativi alla parte burocratica del possibile acquisto. L’attaccante, infatti, è extracomunitario e la Juventus non può tesserarne altri dopo aver concluso gli acquisti di Arthur e McKennie. Ma stando a quanto riferisce Sky Sport, la soluzione a questo problema potrebbe essere risolta in pochissimi giorni. Infatti qualora il giocatore risolvesse il contratto con il Barcellona e trovasse l’accordo con la Juve, con un contratto di lavoro in Italia sarebbe più facile per lui ottenere il passaporto, che potrebbe arrivare in 15 giorni.

Calciomercato Juventus, fatta per la cessione: resta in Serie A

Juve, potrebbe esserci un’offerta al Barcellona

Il problema principale al momento, dunque, sembra essere la buonuscita sulla quale Suarez e Barcellona cercano di accordarsi. Il club blaugrana vorrebbe un conguaglio per cedere l’uruguaiano e la Juventus, per accelerare la trattativa, potrebbe andare incontro alle richieste del club e pagare un minimo indennizzo per chiudere l’operazione. I bianconeri potrebbero pensare anche di inserire semplicemente dei bonus legati al raggiungimento di obiettivi personali del calciatore e collettivi. Insomma, l’affare Juventus-Suarez sembra andare verso lidi felici.

Potrebbe interessarti anche >>> Serie A, orari del nuovo calendario